La dirigencia sindical se quejó de la actitud de la intendenta municipal ante el reclamo de los trabajadores y revelaron que “más del 70% de los trabajadores de Castex están precarizados”.

Representantes del Consejo Directivo Provincial de ATE pidieron que la Secretaría de Trabajo intervenga “de inmediato” en el conflicto planteado en la Municipalidad de Eduardo Castex, ante la precarización laboral de los trabajadores del servicio de recolección de residuos. Cuestionaron también a la jefa comunal Mónica Curutchet por contratar personal jornalizado para reemplazar a quienes realizan el cese de actividades. “A la intendenta no le interesa la salud e integridad de los trabajadores”, expresaron desde el gremio de los estatales. Por la tarde, apareció parte de lo reclamado por el gremio, pero no fue suficiente para que se prestara el servicio. Este es el segundo conflicto que enfrenta la gestión municipal por precarización laboral, luego de la toma de la planta de reciclado.

El cese de actividades en el servicio de recolección de residuos de Eduardo Castex y la actitud de la gestión municipal profundiza el conflicto. Mientras los trabajadores se presentan a trabajar todos los días, pero no salen a brindar el servicio por la precariedad de su vínculo laboral y las pésimas condiciones de trabajo, la intendenta Mónica Curutchet (Cambiemos) contrató a personal jornalizado para que realicen la tarea.

Ante tal panorama, Liliana Rechimont, secretaria de prensa de ATE, exigió a la Secretaría de Trabajo que “envíe de inmediato a la Policía Laboral para que verifique las condiciones en la que los compañeros trabajan. No pueden salir así porque la Municipalidad incumple todas las normativas”.

En conferencia de prensa, la dirigente detalló que ayer se dictó la conciliación obligatoria, pero “aun no fue la Policía Laboral a constatar las condiciones en que se realiza la recolección”.

Los trabajadores realizan un cese de actividades enmarcados “en el convenio 55 de la OIT, que dice que la patronal debe proveer los elementos de protección personal y condiciones y medio ambiente del trabajo. Es el conjunto de todo: modo de contratación, elementos de protección personal y herramientas de trabajo”, explicó Rechimont. Por ello, desde ATE consideran que la conciliación obligatoria no corresponde ya que se dicta “cuando hay un conflicto salarial en el marco de un convenio colectivo y en esta situación no hay nada de eso”, aclararon.

Los trabajadores en conflicto son 9, “algunos de ellos con 10 años de antigüedad y con un seguro que no está acorde al trabajo que realizan”, explicaron desde ATE. E insistieron con el reclamo al secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá. “Queremos que intervengan lo antes posible y constaten lo que oportunamente denunciamos. Nos dicen que recién el jueves concurrirían al lugar. Mientras tanto, los compañeros no pueden salir a trabajar porque la patronal incumple todas las reglamentaciones”, sostuvo Liliana Rechimont.

Patronal

Las representantes de ATE cuestionaron duramente a la intendenta de Castex, Mónica Curutchet, por incumplir los acuerdos logrados durante el conflicto y amenazar a los trabajadores. Rechimont relató que “la patronal continuó contratando en negro, con un seguro que no está a la altura del servicio, manteniendo la precarización y sin dar los elementos para garantizar la higiene y la salud de los trabajadores y la sociedad”. Y acusó a la jefa comunal de “acosar y amenazar a los compañeros que no trabajan con que los van a despedir”.

Además, denunciaron las “pésimas” condiciones de los vehículos en los que se presta el servicio. “A la Intendencia no le interesa la salud e integridad de los trabajadores”, se quejó la sindicalista y reveló que “más del 70% de los trabajadores de Castex están precarizados”.

Por la tarde, la posición de la gestión municipal comenzó a cumplir con las obligaciones, pero no alcanzaron para que se prestara el servicio.

“Habían comprado la ropa, pero faltaron las fajas lumbares. Las zapatillas no eran las adecuadas y los camiones estaban iguales, no tocaron nada, por lo tanto así no salen”, contó a El Diario Blanca Oyarzún, secretaria gremial de ATE. “Cuando quieren, pueden, Apareció casi toda la ropa de trabajo que estuvieron pidiendo desde hace más de tres años y a esta gestión desde que asumió”, agregó la gremialista. Hoy se volverán a reunir los representantes gremiales con los del municipio, a las 11 horas, para tratar de avanzar en la solución del conflicto.

