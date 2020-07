Una mujer de Eduardo Castex acusó al actual director del hospital local, Gustavo López, por mala praxis en una operación de vesícula a fines del año pasado. Claudia, madre de dos menores, decidió dar a conocer su experiencia tras las negligencias sufridas por su madre en los últimos días al ser atendida por la doctora Gabriela Barra, esposa del director López.

Las acusaciones por corrupción parecen no ser las únicas noticias que giran en torno al hospital Pablo F. Lacoste y a su matrimonio directivo. Hace sólo algunos días, una mujer mayor –con problemas cardíacos-, sufrió un accidente doméstico por el cual tuvo que acercarse al hospital para ser atendida. Tras apuntar dolores en ambas manos y un fuerte golpe en la nariz, la madre de Claudia fue atendida por la doctora Barra, quien le enyesó provisoriamente la mano izquierda y le recomendó “solamente ibuprofeno”.

Según cuenta Claudia, al acercarse a ver a su madre, la mujer continuaba acusando dolores corporales. En ese momento, su familia se anotició que no le habían tomado la presión ni tampoco le habían realizado controles en el resto de las heridas o zonas afectadas. Tras un segundo control, se descubrió que la mujer tenía una fisura en la otra mano.

Sin embargo, esta no es la primera mala experiencia de Claudia en el hospital castense. A fines del año pasado, debió someterse a una operación de vesícula para extraer un cálculo que le causaba problemas metabólicos y digestivos. Tras una interconsulta con varios profesionales, decidió acceder a una cirugía a cargo de López, quien aún no era director del hospital.

Claudia fue operada un miércoles y, según le habían indicado, obtendría el alta al día siguiente y podría volver a trabajar luego de dos semanas. Si bien la operación pareció completarse de manera exitosa, la mujer comenzó a levantar fiebre en la noche del jueves y el cuadro comenzó a agravarse.

“El sábado a la madrugada aparece López. Me largué a llorar porque sentía que había fuego en todo mi cuerpo”

En ese momento, Claudia reportó cerca de 43°C de fiebre y fue trasladada de urgencia a General Pico. López acompañó a la paciente a la localidad, e incluso pidió presenciar a operación «para ver que había hecho mal». Tras una nueva intervención quirúrgica, los cirujanos del hospital piquense detectaron un derrame en el interior del organismo. Luego de tres horas y media, la operación concluyó con éxito. ¿Cuál fue el problema? En la operación original no se colocó ningún tipo de drenaje.

«López me dijo que lo que hizo mal fue no haberme hecho un estudio para ver cómo estaba mi vesícula antes de abrirme. Supuestamente estaba inflamada, por eso después empezó a perder líquido», contó Claudia con indignación.

Tras un mes de reposo, Claudia solicitó una visita con López, en Castex, pero no consiguió turno. “Me empecé a tocar y no me dolía, asiqué a los puntos me los saqué yo. En ese momento estaba pensando en volver a trabajar porque mis hijos necesitaban comer asique lo tomé como un mal momento y listo”, señaló la mujer.

Desde el momento de la operación, Claudia no volvió a ser consultada por el médico sobre su evolución. La nueva mala experiencia con su madre en los últimos días, fueron la gota que rebalsó el vaso y la empujaron a contar su historia.

El relato de Claudia alimenta el temor de los castenses ante la falta de una medicina de calidad en la localidad. Cada vez son más las manifestaciones por redes sociales o en el interior del pueblo solicitando nuevas autoridades en el hospital, que garanticen una buena atención médica para los ciudadanos.