«Estamos tratando de controlar el brote, todavía seguimos testeando, las proyecciones nos da que sigue habiendo contagiados, estamos yendo campo por campo tratando de hisopar la mayor cantidad de gente que podamos, para hacer bien una proyección de los contagios que puede haber, si el 25%, 30% o 50 por ciento de la colonia», le dijo a La Arena el director del hospital Manuel Freire de la localidad de Guatraché, Adrián Díaz.

Más allá de la actividad que realizan dentro de la colonia, existe una preocupación latente en los responsables sanitarios de cada localidad y de vecinos en particular, por la gran conexión o intercomunicación con la Colonia Menonita. «De la zona va cualquier cantidad de gente a la Colonia, proveedores de todo tipo, compradores, a su vez también los camiones que sacan la leche, porque a las vacas hay que ordeñarlas todos los días, son situaciones que hay que contemplar», explicó Díaz.

-¿Esa información, ellos la tienen, la brindan?

-No la tienen, es muy complicado sacarles esa información, te dicen yo no tuve contacto con nadie, no vi a nadie, al no contribuir con datos más difícil se hace encontrar los contactos. Hay muchos que se manejan en taxi por ejemplo, vienen de todos lados. Ayer hisopamos a 19 taxistas en total, de Guatraché, de los cuales uno nos dio positivo en el test rápido, es asintomático, esto significa que si no hacemos el testeo correcto, la indagatoria correcta, no podemos tener datos fidedignos para poder buscar los contactos estrechos y aislarlos, o hisoparlos de ser necesario. Ante el desconocimiento hay que esperar que aparezca alguien con síntomas.

-¿Y no se puede alertar para que tomen precauciones?

-Se puede hacer, pero es lo más difícil, mirá si alguien va a decir estuve en la Colonia, me voy a aislar cuatro o cinco días para ver si aparecen síntomas, es complicado, mucha gente miente, no quiere aislarse, no quiere perder esos días de trabajar. Al taxista positivo lo aislamos, pero estamos esperando los resultados de los hisopados para despejar dudas, si es positivo o no cada uno.

Finalmente, el director del centro asistencial guatrachense dijo que por ahora tienen dos pacientes internados, la mujer que ya estaba y ahora una persona de la Colonia, un paciente de 61 años.

fuente:La Arena