El comisario general de la provincia de La Pampa, Roberto Ayala, dialogó en las últimas horas con Difusora Castex sobre el supuesto protocolo de seguridad activado en el domicilio de una doctora castense. “La persona tendría que estar en aislamiento”, sostuvo Ayala.

El último fin de semana, la policía de Eduardo Castex activó el protocolo de coronavirus en la casa de una conocida odontóloga de la localidad. A causa de estar en contacto con su pareja, un transportista oriundo de Huinca Renancó, la policía determinó que la mujer debería quedar en aislamiento durante 14 días. Pese a recibir horas después un certificado firmado por el director del hospital local, la policía jamás aclaró la situación.

Según pudo averiguar Impacto Castex, la doctora jamás fue notificada de su estado de aislamiento con ningún tipo de documentación por parte de la policía, más allá del mail dirigido a los medios de prensa.

Horas después del operativo, el director del hospital Pablo F. Lacoste, Dr. Gustavo López, se contactó inmediatamente con la odontóloga para hacerle saber que no quedaría en cuarentena, por lo cual le acercaría, al día siguiente, el certificado que la autorizaba a circular y a ejercer sus actividades laborales.

La doctora, aseguró que minutos después del llamado de López llamó personalmente a la comisaría para anunciar la tenencia de su certificado, aunque no pudo dar con ninguna autoridad policial.

Días más tardes, el propio Bazán se contactó con ella para cuestionar la existencia del certificado en cuestión, por lo cual la odontóloga le ofreció acercárselo personalmente. El cuestionamiento por parte del comisario llega cuatro días después de que una mujer sufra un fuerte hostigamiento en la vía pública y en las redes sociales, por una malversación de información de un organismo estatal.

“Estamos muy sorprendidos por este certificado que se habría extendido, como que la persona que fue visitada por un hombre proveniente de Córdoba no tenga que hacer el aislamiento. Como si el hecho de que sea de Huinca Renancó, donde no hay casos activos de coronavirus, lo clasifique como que sea imposible que tenga el virus”, remarcó el comisario Ayala.

Un abogado castense, consultado ante esta situación, aseguró que no cabe dentro del caso la aplicación del artículo 239 -presente en la causa iniciada el día del operativo- ya que en ningún momento hubo resistencia o atentado a la autoridad por parte de la doctora o de su pareja. Además, remarcó que, con el criterio utilizado por las autoridades policiales para poner en aislamiento a la odontóloga, también se debería actuar con todos aquellos comerciantes con los que el transportista ha tenido contacto desde que comenzó la pandemia.

Cabe aclarar que el trabajador en cuestión ya sumaba numerosos viajes hacia la localidad pampeana, de los cuales la policía -que dice contar con un minucioso puesto de control en la entrada al pueblo- no tenía registro.

“Respaldo el trabajo que hizo la policía de Eduardo Castex”, señaló Ayala. Lamentablemente, el respaldo a uno de los comisarios más irregulares de la provincia llega en detrimento de la credibilidad del director del hospital, del departamento de Epidemiología, y de una profesional de la salud.

Las declaraciones del comisario son, al menos, desafortunadas. Los desaciertos y errores cometidos por el comisario Bazán y su grupo de trabajo en lo que va del período de aislamiento, necesitarán más que una simple declaración para ocultarse debajo de la alfombra. Podemos remitirnos, a modo de ejemplo, al caso de Denis Opeso, golpeado a mediados de abril por un grupo de efectivos, entre ellos Juan Oses.

Por suerte, la provincia de La Pampa no registra casos positivos de COVID-19, y los pacientes contagiados fueron recuperados hace 25 días. Es por eso que no hace falta que la policía de una localidad de la provincia monte un circo para presumir un supuesto “buen accionar”, que no hizo más que atentar contra la reputación, el honor y el prestigio de una vecina castense.