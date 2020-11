En declaraciones vía Zoom con este diario el funcionario judicial confirmó que el operativo estuvo a cargo de la Comisario Inspector Vanina Fileni con la colaboración de personal de la Comisaria Departamental de Realicó bajo las órdenes del Comisario Andrés Aranguez, y tuvo como objetivo recabar la mayor cantidad de pruebas que puedan acreditar la existencia de la reunión social que se sospecha se llevó adelante en ese domicilio ubicado en la calle Rene Favaloro de Realicó se habría realizado en Octubre.

En este sentido dijo «Recibimos la información que habría existido el 25 de Octubre un encuentro social importante y que a partir de ese encuentro presumiblemente hubo transmisión del virus Covid en diferentes personas» y agregó «Empezamos a trabajar averiguando donde habría sido la fiesta, quienes los participantes y el anfitrión y por esto solicite para el día de hoy un allanamiento en el domicilio del señor José Mauri a los efectos de secuestrar diferentes de elementos de interés que pueden colaborar con la investigación y otros mas que son con los que ya contamos para ir definiendo esta investigación que defina si este señor ha realizado la fiesta y quienes han participado de este encuentro social prohibido».

Consultado sobre el tiempo que transcurrió entre la supuesta fiesta y el operativo llevado adelante en esta jornada Agüero explicó «Hay infinidad de factores, una es cuando toma conocimiento el personal policial, cuando ellos se lo transmiten a la fiscalía, las actuaciones que se inician dentro de Realicó cuanto tardan en llegar hasta acá y después el trabajo de la brigada de investigaciones de averiguar antes de avanzar en un allanamiento que significa entrar en la casa de alguien y tener elementos de prueba suficiente para invadir la propiedad privada y eso requiere de la formación de un expediente y que un juez avale esta petición» detalló, a la vez que agregó que el tiempo transcurrido en este caso no ha conspirado contra las pruebas «Vamos a poder probar esto que estamos investigando».

SECUESTRO

Sobre el material retirado por la Justicia de la vivienda del futbolista ubicada al oeste de Realicó el fiscal explicó «Advertimos que el domicilio cuenta con cámaras de vigilancia conectadas a un equipo que se llama DVR de almacenamiento de imágenes, secuestramos telefonía celular y computadoras, y tomamos conocimiento de como era el lugar. Queremos saber quienes fueron los asistentes porque en esto son tan responsables el anfitrión como aquellos que concurren a la reunión social prohibida» y agregó que aunque para nuestra ciudad es de público conocimiento que esta fiesta existió, eso no alcanza «ahora hay que probarlo»

«NO SE QUIEN ES JOSÉ MAURI»

Agüero confirmó que José Mauri se encontraba en la vivienda al momento del allanamiento.

Sobre el final y cuando este medio le traslado al funcionario judicial el cuestionamiento de muchos vecinos que manifiestan tratos diferenciados con determinadas personas fue categórico «Mirá yo no lo conozco, no se ni quien es» dijo en referencia al futbolista «tal vez para muchos amantes del fútbol sea reconocido, la verdad es que en mi vida vi un partido de fútbol, pero independientemente de eso, que sea futbolista, piloto de avión, intendente, concejal o lo que se te ocurra para mi es indistinto. No me importa como venga vestida la persona, si cometió un delito le vamos a dar igual traje al que tiene corbata como al que no la tiene, el trato es igual, no tengo ningún compromiso con nadie mas que con mi trabajo. No se quien es y va a merecer el mismo trato que cualquier pampeano que este sometido a la Justicia» concluyó.