A menos de un mes de que se confirmara de que el cuerpo encontrado en un canal de Bahía Blanca era el Facundo Astudillo Castro, Leandro Apricio, uno de los abogados de la familia, denunció que su compañero Luciano Peretto sufrió hostigamiento por parte de la Policía Bonaerense y que los efectivos amenazaron a los amigos de Facundo.

“Recibí una carta documento que dice que no hable mal de la Policía y que me retracte de todo lo que dije. Me la manda un comisario retirado de Mar del Plata”, reveló el letrado en una entrevista con El Destape Radio y completó que la seguidilla de amenazas y hostigamiento también la sufrió su compañero: “Peretto sufrió una amenaza. Le pusieron un patrullero en la puerta de la casa. Y también hay amenazas a los amigos de Facundo».

Asimismo, aseguró: “Estas amenazas ya nos pasaron en otras causas en las que se investigaba una desaparición forzada”. Frente a este avasallamiento de efectivos policiales, Aparicio adelantó que presentarán un habeas corpus.