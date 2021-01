Según se determinó a través de la aplicación, las ciudades y provincias desde donde llegan los turistas se mantienen con porcentajes similares a los de la temporada pasada: primero Bahía Blanca y Punta Alta, segunda la provincia de La Pampa, tercera Río Negro y cuarta Neuquén.

«Los ingresos registrados arrojan un total de 49.754 visitantes. Asimismo, hubo rechazos por inconsistencias en declaración de datos, tiempo mínimo de estadía y excursionistas (los que visitan la localidad por el día) en fines de semana con marea alta», indicaron desde la Comuna.

«Cuidar» es la app del Ministerio de Salud de la Nación destinada a la prevención y al cuidado de la ciudadanía frente a la pandemia de coronavirus, y es uno de los canales por los cuales se tramita el permiso para circular con fines turísticos.

A estas estadísticas se suman datos sobre la primera quincena recabados con encuestas on line y en la Oficina de Informes Turísticos del Municipio que fueron procesados por la Dirección de Turismo, según publicó el diario La Nueva.

«En las encuestas realizadas a los turistas y propietarios no residentes, se establece que 8 de cada 10 están satisfechos y conformes con el protocolo que ha determinado el municipio en Pehuen Co para esta temporada, siendo uno de los pocos destinos con control permanente en el ingreso y con una política clara y estricta respecto a la validación de los certificados de verano», aseguraron desde esa municipalidad.

Según la información relevada desde la Dirección de Turismo, a través de las encuestas realizadas y en contacto permanente con los prestadores de los distintos rubros, en esta primera quincena el consumo promedio de los turistas por persona es de $ 1.772 por día.

Hospedaje.

Respecto del alojamiento, la ocupación promedio es del 60 %, cumpliendo con las expectativas proyectadas desde el sector en el marco de la pandemia por Covid-19.

«A diferencia de otras temporadas, donde hubo picos de ocupación del 100 % los fines de semana, el porcentaje de ocupación actual es constante. Esto se debe a permanencias más extensas, a causa de la exigencia de los nuevos protocolos que establecen un mínimo de 5 días de estadía», explicaron.

Y sobre el tipo de alojamiento elegido por los turistas, destacan «un importante incremento en el sector de casas y departamentos, siendo el más elegido por los turistas, alcanzando el 72 %, mientras que la temporada pasada representaba un 34 %».

Fuente:La Arena