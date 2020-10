Las compartimos tal cual Bauti y Nico la enviaron a esta redacción para ser publicada:

Al Sr. Gobernador Sergio Zillioto:

Hola Sr. Gobernador, le escribo esta carta, para pedirle un favor, soy J. Bautista González de Realicó, la Pampa, tengo 12 años espero y ojala nos dejé ir a Huinca Renancó a visitar a mi abuela y a mi tía junto a mi familia (que mayormente en la familia somos 4) más mi abuela y mi tía 6 así que no estaríamos infringiendo las reglas de reuniones de más de 10 personas y la regla de NO llevar barbijo, espero que nos deje pasar de provincia a otra y llegar a un acuerdo para dejarnos pasar a Huinca Renanco, y que nos de la oportunidad de visitar a nuestros 2 familiares que respetan los protocolo, etc. claro, nosotros como familia también respetamos el protocolo

Pero a mi abuela y a mi tía no la visitamos desde el 29 de febrero, así que (vuelvo a mencionarlo) lleguemos a un acuerdo para pasar de provincia a otra, gracias

Señor Gobernador, mi Nombre es Nicolás González y en esta carta vengo a pedir la posibilidad de ir a ver a mi abuela Irma de 81 años que vive en Huinca Renancó, escribo esta carta con mi hermano, quien le ha textualizado la petición anteriormente mencionada ya que se acerca el día de La MADRE y hace más de 7 meses que no podemos ir a verla.

Ella se encuentra viviendo sola y somos sus únicos nietos y su bisnieto a quien extraña mucho, para que pase un día en familia con nosotros, espero usted pueda permitir el paso, un saludo y gracias por tomarse el tiempo para leer. Desde ya muchas gracias. –

¡Saludos!