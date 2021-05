Los números en las encuestas favorecen al primer grupo pero el segundo apuesta, según da a entender la propia Carrió, a prender fuego todo, pisarle la cabeza al muerto para ver si de esa situación pueden sacar alguna ventaja.

En ese contexto, Carrió brindó una entrevista al diario La Nación, en la que no tuvo contemplaciones con Macri, criticó a Bullrich y dijo que Rogelio Frigerio perjudicó a la gobernación de Vidal en la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas.

“Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo”, sentenció «Lilita» en relación a la decisión de Macri de vacunarse en Miami.

Pero no se quedó ahí Carrió: «Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo».

«Lo que digo es que vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras. Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos. Alfonsín bajó de la Presidencia y seguía teniendo liderazgo. Yo no soy nada. Soy Lilita, no tengo cargo y tengo que trabajar para vivir», agregó.

Carrió fue señalada como la líder del grupo de «tibiemos»: “Yo de blanda o paloma no tengo nada, sé cuándo sostener y cuándo criticar”.

Carrió sobre Patricia Bullrch

Patricia (Bullrich) es sincera en lo que plantea. La conozco hace mucho tiempo. El problema es que, a veces, hay que poder parar.

A veces, hay que poder parar. Pero es un problema de los tiempos de la política. Yo la quiero mucho. Ella viene acá y hablamos. Yo estoy buscando la unidad de la coalición, no busco la interna. Macri tiene otra posición: dice que vayan a internas todos contra todos. Yo creo que no es el momento.

Lo único que Patricia Bullrich no puede discutir es que la gran opositora al kirchnerismo es la que está acá. De hecho, ella se sumó a la CC. Ella lo sabe. A mí no me puede discutir. Y hay que ser solidario con los que gobiernan, sean de Juntos por el Cambio e, incluso, del propio PJ. Si ves un gobernador debilitado porque hay muchas muertes, no te vas a poner a pegarle, eso es oportunismo político. He sido, soy y somos sostén, junto con la CC y sectores del radicalismo, del gobierno de Larreta y Santilli.

Vidal y Frigerio

A ella -por Vidal- le tocó una etapa muy difícil: estuvo al frente de la provincia con un gobierno nacional que le sacaba recursos vía Rogelio Frigerio. A Axel Kicillof le llueven los recursos y a María Eugenia se los quitaron para arreglar con provincias del PJ.

¿Se fue Durán Barba?