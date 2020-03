Carmen Barbieri le brindó un gran obsequio a Fede Bal que no sólo tiene un valor económico sino simbólico. La capocómica le compró una mansión que pertenecía al Luis Alberto Spinetta con el objetivo de que él comience a disfrutar de su futura herencia ya mismo.

«Quiero que heredes en vida y no esperes a que me muera», fue la frase de la actriz antes de entregarle las llaves a su hijo.

«Es parte de la herencia de la abuela. Pasó el tiempo, empezamos a trabajar en Mar del Plata, se hace unos estudios y le da cáncer. Entonces le dije que se vaya a Corazón de Tiza que tiene el timbre con la melodía de la canción. Él ama al ‘Flaco'», contó Carmen en diálogo con la revista Caras.

Sobre la casa, dijo también a la revista Caras que «el living es enorme como para hacer una fiesta para 200 personas». «Le hice un quincho para cuando se case y tenga hijos. Tiene un baño mexicano afuera y otro adentro para que se vea el cielo», sobre Corazón de tiza, como llamaron al nuevo hogar pagado, en partes, con la venta de sus joyas.

El actor y director teatral Fede Bal sacudió al mundo del espectáculo con un anuncio inesperado sobre su salud: «Hoy que ya tengo un panorama, un camino que recorrer, quiero contarles algunas cosas. Hace pocos días me hice un estudio. me encontraron diez pólipos los cuales me extrajeron. Me encontraron un tumor en mi intestino, lo cual se llevó a analizar, se hizo una biopsia de eso», confesó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram el 9 de marzo pasado.

«Fede dejó de consumir carnes y productos de origen animal. Está aprendiendo a cocinar cocina vegana, naturista, nada de animal, tiene un cáncer muy fuerte y come todo de granja. Su alimentación se basa en una dieta balanceada y seguida por un nutricionista y su médico«, contó al respecto Carmen Barbieri a la revista Caras.