La secretaria Administrativa del Senado de la Nación, María Luz "Luchy" Alonso, no descartó anoche ser candidata en las próximas elecciones legislativas y resaltó el perfil de Carlos Verna. “Estaré en el lugar donde pueda ser útil para mi provincia”, sostuvo la exdiputada nacional ante la pregunta concreta. “Ojalá Carlos sea candidato a senador, lo deseo profundamente, porque sería muy importante para los pampeanos”, remarcó. En una entrevista, “Luchy” Alonso habló de su infancia en Victorica, sus inicios en el Frente para la Victoria, sus vínculos con Cristina Fernández de Kirchner y sus sentimientos al enterarse que había sido designada como vicepresidenta de Consejo Partidario del PJ. La funcionaria nacional se refirió a su “familia peronista” y calificó como “muy movilizante ocupar un lugar tan importante dentro del partido, porque haber sido designada vicepresidenta me generó una gran emoción, no solamente a mí, sino también al resto de mi familia. Ahora asumo el gran desafío de poder hacer las cosas bien, porque no solo es cuestión de llegar, sino también de poder transformar”. Aseguró que “durante el proceso 2015-2019, cuando la administración del país estaba en manos de Mauricio Macri, el PJ se dio un espacio de diálogo que es fundamental. En ese tiempo, nuestra provincia sufrió una discriminación muy fuerte, Carlos Verna era nuestro gobernador y todos sabemos que él se plantaba, muchas veces en soledad, para defendernos como provincia, pero también para que a nivel nacional hubiera una voz que denunciara que ese proceso nos iba a llevar a una crisis económica catastrófica. Cuando esto sucede, los que se perjudican son los argentinos y las argentinas, pero los que tienen mayor poder adquisitivo, de alguna manera la pueden bancar mejor, no así los más humildes”. Recordó que “como todo partido habíamos tenido discusiones internas, pero sanas, y hasta habíamos competido electoralmente, pero entendimos en esos cuatro años que nuestra provincia nos necesitaba a todos unidos. Lo logramos, con muchísima madurez, como también lo hicimos ahora”. “Este cierre de lista de unidad estuvo muy bueno, fue un aprendizaje para todos los dirigentes de nuestro partido, porque de golpe tuvimos que armar listas con mujeres y varones intercalados, y lo hicimos muy sanamente”, recalcó. Tras recordar a Agustín García (quien falleció el sábado por Coronavirus) y sobre quien dijo “era un compañero que dejó su vida laburando, y que muestra lo que este virus, que no discrimina edad, sexo, posición económica, ni nada”, María Luz Alonso remarcó que “hay mucha gente que vive su vida como si nada pasara, mientras que hay mucha gente que lo está pasando muy mal”. Sobre su vínculo con Sergio Ziliotto, sostuvo que “hablamos muy seguido, yo trato de darle una mano en Buenos Aires y también acá. Tenemos buena onda, lo conozco desde cuando era diputado nacional, desde antes de ser gobernador de la Provincia. Siempre hubo buena onda”. Consultada sobre si iba a integrar la lista de candidatos a senadores, “Luchy” Alonso, respondió: “Veremos...”; y ante la insistencia en cuanto a si sería compañera de lista de Carlos Verna, la dirigente kirchnerista no dudó. “Ojalá Carlos sea candidato a senador, lo deseo profundamente, porque sería muy importante para los pampeanos. Es un hombre que nos sintetiza a todos y a todos, es la síntesis del peronismo de la Provincia, porque el resto de los nombres siempre tenemos algún tipo de discusión interna, y él es el único que logra ser la síntesis que significa la palabra unidad”. Agregó que “después es una decisión personal de él, tiene una gran trayectoria política y también tenemos que permitirle que decida sobre lo que quiere hacer”. “¿Vas a ser senadora?”, insistió una de las jóvenes conductoras del programa, a lo que María Luz Alonso contestó: “Sí, después de aquí me voy a cenar... (risas)”, tirando “la pelota afuera”. Fuente: La Reforma