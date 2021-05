Sectores de la oposición política agitaron en las últimas horas una convocatoria para participar de diversas movilizaciones anti-cuarentena: rechazan las últimas normativas anunciadas por los gobiernos nacional y provincial bajo el eslogan «libertad o nada» y piden hacer sonar las cacerolas. Sin embargo, la convocatoria fue escasa.

De todos modos, la Policía pampeana le cortó el paso a la caravana en Urquiza y San Martín, donde se generó un pequeño altercado. Algunos de los presentes se fueron del lugar con la amenaza de llegar a la Residencia del gobernador Sergio Ziliotto.

En ese trayecto, los manifestantes lograron sortear el retén policial ubicado sobre la avenida Spinetto y siguieron rumbo a la Ruta 35 por una calle paralela. Unas 16 personas en total -según pudo corroborar este diario, presente en el lugar- llegaron hasta el portón de ingreso, donde pegaron algunas pancartas.

En ese momento se generó un curioso dato de color: si un vecino no les advierte, iban a colocar los carteles en una vivienda lindera a la residencia oficial. «Se ve que ni siquiera sabían dónde quedaba la quinta del gobernador», bromeó el mismo vecino ante un cronista de este diario.

A la movilización de este martes se sumó un sector antivacunas y anticuarentena, que colgó un par de banderas en la Plaza San Martín. A quién suele ser su cara visible se le labró un acta por no usar el barbijo correspondiente.

La anunciada protesta ya había hecho fuerte ruido en Intendente Alvear, donde el PRO tiene una importante representación: el intendente peronista Juan Cruz Barton acusó directamente a ese partido de promocionar la movilización en plena pandemia.

Luis Bertone, dirigente del PRO y empresario dueño del Hotel Calfucurá, fue uno de los que llamó a participar. Pero se sacó la responsabilidad de encima: «no pertenecemos a la agrupación que convoca la marcha, solo adherimos», se previno.

Pero a su vez dio pistas para organizarse: «los que quieran acompañarnos, me escriben y nos encontramos mañana».

«Nos sumaremos a la marcha en contra de la nueva cuarentena obligatoria», especificó también en sus redes sociales. «No nos oponemos a que los que quieren (y puedan) hagan la cuarentena, solo reclamamos el derecho a trabajar», dijo.

Intentaron sí cautivar a los sectores más golpeados de la economía: «Ganemos las calles, queremos trabajar», fue una de las consignas. «Desde la organización piden cumplimiento de los protocolos», aclaró en las redes sociales uno de los voceros del reclamo.

La convocatoria desde ya salta por encima de las normativas vigentes, que a raíz de la pandemia de coronavirus suspenden los encuentros sociales de cualquier tipo. La Pampa especialmente atraviesa el peor momento de la pandemia, con récords diarios de muertes y contagios.

La primera aparición de una convocatoria de este estilo en La Pampa apareció en Alvear. El jefe comunal Barton dijo que era «lastimosa» y consideró que la manifestación era una «bajeza».

«Están haciendo política con esta pandemia, y es lastimoso. Se percibe un trasfondo político de una bajeza tremenda», acusó Barton. En ese caso la caravana se convocó para pedir recursos para el hospital de la localidad.

«Hoy la prioridad es la comida y la salud de los vecinos, por más que nos comamos el costo político. Nosotros apuntaremos a estas prioridades y en medio se harán algunas obras que hemos prometido en la campaña proselitista», dijo Barton.

Y añadió sobre los convocantes: «No sé si es tanto de la UCR, sino más del PRO y sabemos quiénes son los actores porque no son muchos. Imaginate que quieren hacer una movilización para la salud, y generaron molestias hasta en los trabajadores de salud».

«Se dedicaron casi todo mi mandato a hacer estas cosas. La gente no se olvida y en algún momento, en una urna o en otro ámbito, se lo harán pagar. Esta gente de consenso no entiende. Esto me calienta mucho, así que iremos golpe por golpe. Acá se está trabajando mucho», completó.

