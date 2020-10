Capilla del Monte: Mató a puñaladas a su hijo de 10 años e hirió a su hija de 6

El hecho ocurrió en Capilla del Monte, Córdoba. El niño de 10 años murió a causa de un puntazo en el tórax en el hospital Américo Luqui, en tanto que la directora del nosocomio de la capital cordobesa, Cecilia Angulo, indicó a Cadena 3 que la niña tiene «varias lesiones de arma blanca y la más preocupante es una a nivel de cuello profunda», además de graves heridas en la zona del tórax y abdomen.

Desde Córdoba, la directora del Pediátrico lamentó: «Nos dijeron que iban a derivar a dos hermanos pero el primero no logró salir de allí».

El hombre quedo detenido e imputado de «femicidio transversal» por haber tenido la intención de hacer sufrir a su ex pareja al herir y matar a sus hijos.

De acuerdo a la fiscalía de Paula Kelm «se pudo establecer que la progenitora vivía en La Rioja junto a sus hijos y se encontraba separada hace unos meses del autor del hecho quien es oriundo y reside en la localidad serrana». La mujer «habría llegado a Capilla del Monte hace 10 días aproximadamente para visitar a la familia y los niños se encontraban, en el momento del ataque, visitando a su padre».

La mamá de los niños brindó un desgarrador testimonio a Cadena 3 donde sostuvo que «tenía miedo que me hiciera algo a mí, no a ellos» y relató que “Él insistía en volver conmigo; estábamos hace casi 11 años. Yo decidí quedarme en Chilecito y hacer mi vida allá. Él me pedía que trajera a los chicos, porque los quería ver, al igual que el papá de él, que siempre fue muy bueno con mis hijos como abuelo», contó.

La mujer señaló además que los pequeños «estaban contentos los dos», y que el varón le comentaba «que el papá le había arreglado la bici» y agregó que “Decidí traerlos para que los vea, porque el varón lloraba porque quería ver a su papá. Él me decía que si me perdía a mí, perdía todo. Yo decidí traer a mis hijos. Él insistía todos los días que volviéramos, y le decía que no, porque les hacía daño a mis hijos», agregó.

La progenitora del niño asesinado y de la pequeña gravemente herida también se refirió a los momentos previos al horror que conmovió a la localidad cordobesa de Capilla del Monte y dijo que “tenía miedo que me hiciera algo a mí, no a mis hijos. Mis nenes me mandaron un audio y me decían que lo atendiera. Le dije que por qué metía a los hijos, que no tenían nada que ver, y me llegó una foto del nene todo cortado».-