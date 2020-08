Un camionero de Eduardo Castex dio positivo a un test rápido de coronavirus en el control de Huinca Renancó. Fue escoltado hasta La Pampa y las pruebas realizadas por la Dirección de Epidemiología de La Pampa dieron negativas. Hay molestia de los transportistas por la modalidad del control en territorio cordobés.

El chofer del camión de una estación de servicio de Eduardo Castex resultó positivo a un test rápido de coronavirus en el retén sanitario cercano a la localidad cordobesa de Huinca Renancó, en el cruce de la ruta nacional 35 y provincial 26.

“Todos estamos obligados a hacerlo sino no podés seguir camino y como de costumbre me lo hice sin problemas”, relató Darío Guevara, camionero castense. “Cuando me dio positivo me tuvieron dos horas arriba del camión y me escoltaron hasta La Pampa”, relató.

El transportista detalló como es el test rápido que se realiza en el control cordobés. “Te pinchan un dedo y ponen la muestra de sangre en un test, que es como los de embarazo. A mí me marcó una línea y me dijeron que era positivo”, contó Guevara. Y agregó “me escoltaron hasta el límite. Inmediatamente llame a la patronal y a mi familia para que estén en conocimiento”.

La Policía de la provincia Córdoba escoltó al camión hasta Realicó y desde allí un patrullero de La Pampa acompañó al transportista hasta Eduardo Castex. “Dejé el camión en el Puesto Caminero y los policías me acompañaron hasta el hotel que está enfrente, acompañado por la policía y sin contacto con nadie”, expresó Guevara.”El primer contacto que tuve fue con el director del hospital en una habitación del hotel que me tomó los datos”, indicó.

El camionero castense llegó al hotel el pasado miércoles al mediodía, y el hisopado se lo hicieron por la tarde. “Yo estaba tranquilo en el hotel, cómodo y sin síntomas, pero pensaba en mi familia, en mis viejos y mis contactos que había tenido en el trabajo. No estaba preocupado por lo mío sino por los conocidos”, expresó Guevara.

La prueba y contraprueba realizadas el jueves dieron negativo, por lo que después de las 20 horas, el camionero se retiró a su vivienda. Antes, agradeció las muestras de apoyo de la comunidad castense y mencionó que los camioneros “se cuidan mucho”.

Molestos

La situación atravesada por el chofer castense no es nueva y muchos transportistas expresaron su malestar por el control sanitario y policial ubicado en la ruta nacional 35 y la provincial 26, en cercanías de Huinca Renancó, donde realizan los test rápidos en búsqueda del Covid-19.

Remarcaron que “ese control no eficiente y que solo perjudica a los choferes y a las empresas del transporte en plena época de trabajo”.

Antes del caso de Darío Guevara, fueron dos camioneros realiquenses quienes fueron controlados con el test rápido y con resultado positivo, pero luego el hisopado realizado por las autoridades de Salud Pública de La Pampa dieron negativo.

Los camioneros se quejan porque el test rápido no es preciso y genera preocupación en las familias, las empresas y los propios camioneros.