Una ola de calor golpea a California y durante el fin de semana en el Valle de la Muerte se superaron los 54,4 grados, lo que puede marcar un nuevo récord mundial de temperatura.

El parque nacional Death Valley, ubicado en el estado de California, en el suroeste de Estados Unidos, vivió este domingo una temperatura de 54,4 grados, la más alta desde que hay registros confiables sobre meteorología.

«El calor extremo continuará azotando el tercio occidental del país hasta mediados de esta semana. Cincuenta y seis millones de personas están bajo la advertencia de calor, y se pronostican muchas temperaturas récord diarias», informó esta mañana el Servicio Metereológico de Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

Extreme heat will continue to plague the western third of the country through the middle of this week. ~56 million people are under heat advisories or warnings, and many daily record high temperatures are forecast. pic.twitter.com/xHUYGiFURr

— NWS WPC (@NWSWPC) August 17, 2020