“Es muy poco probable que el precio final de los combustibles baje porque correrían riesgo los puestos de trabajo del sector petrolero, principalmente de Vaca Muerta, donde produce petróleo no convencional”, afirmó el presidente de CECHA, Gabriel Bornoroni en diálogo con Ámbito Financiero.

“La prioridad son los puestos de trabajo, antes que baje el precio en el surtidor. Que baje $ 1 no le hace al mejoramiento de la economía, pero sí hace daño al puesto de trabajo, hasta sería contraproducente”, agregó.

Este lunes el mercado de los hidrocarburos se vio convulsionado, cuando el crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó 300% y pasó a cotizar en terreno negativo U$S-37,63. Según fuentes calificadas del sector, el barril de petróleo WTI para la entrega de mayo se desplomó abruptamente debido a la desesperación por deshacerse del contrato que vence este martes, para que no les entreguen en físico en un contexto complicado para acumular stock. “Te pagan 37 dólares por comprar un barril y llevártelo a tu casa”, graficó con ironía un experto en operaciones a futuro.

En tanto, el contrato de WTI a junio solo cayó alrededor del 10% a u$s 22 por barril, aunque ante la escasa demanda internacional, se espera que en las próximas semana baje más. Y el crudo Brent, el punto de referencia mundial y para la Argentina, cayó solo un 5% a u$s26,50 por barril. El Brent todavía no se desplomó y es otro de los motivos para que no bajen los precios en los surtidores.

Para el dirigente de CECHA, esta situación exige acelerar la reinstalación del barril criollo. Desde la semana pasada circula un borrador con membrete oficial con un barril criollo a u$S 45. “se habla de barril criollo para proteger los puestos de trabajo. Sería un sin sentido que haya una baja del precio del combustible mas para la producción de Vaca Muerta que tiene un costo de 45 dólares el barril. Se está mirando la pelea del petróleo por la falta de consumo, que llevó el barril a precios negativos y es un inconveniente, pero es una coyuntura”, expresó el máximo referente de la mesa Estacioneros Unidos.

Alberto Boz, presidente de la federación santafesina FAENI, también apunta a un acuerdo entre el Gobierno y las petroleras, por el sostenimiento del precio del barril. “Se habla de un barril criollo para tener un precio sostén de la actividad en el sur argentino y por el parate de Vaca Muerta, que al no ser convencional, necesitaba un piso de 45 a 50 dólares para funcionar. Con lo que está pasando hoy vamos a estar muy complicados”, analizó Boz ante la consulta de este medio.

El titular de FAENI aseguró que desde ahora habrá que analizar con qué precio podrá funcionar Vaca Muerta. “Debería ser un poco más elevado que el precio internacional, para que no se frene lo que se está trabajando. Hoy las petroleras no podían importar, pero habrá que ver si ahora el Gobierno las deja importar a estos valores, para luego bajar el precio interno. La respuesta específica la tiene las petroleras y el Gobierno. En el esquema anterior, con estos precios del crudo se podía ver una baja en los surtidores, pero con la metodología energética no se qué acuerdo pueden alcanzar”.