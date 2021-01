Al día siguiente, cuando una de las mamás quiso llamarlas los teléfonos estaban apagados y los mensajes de Whatsapp no les llegaban. La cabaña donde supuestamente se hospedaban era una casa de familia que estaba vacía y los vecinos del lugar dicen que nunca las vieron allí.

Sofía Burad, madre de Paula, contó a minutouno.com que las cuatro chicas habían viajado el pasado 13 de enero en un auto Peugeot 2008 blanco desde la Ciudad de Mendoza a Bariloche, Río Negro, en donde pararon en un camping. «Allí no tenían señal, pero no supimos de ellas solo por un día», contó.

Pedido de RT , mi hija y 3 amigas d la foto viajaron al sur A VILLA LA ANGOSTURA y dde ayer tipo16 no tenemos noticias d ellas La policía NO las encuentra(PAULA ARANCIBIA BURAD. VICTORIA MONTENEGRO. BELEN CRISIE JAZMIN CONTRERAS) SEPA ALGO COMUNICARSE AL 2613537303. @FMilanessi pic.twitter.com/muervll42V — Silvana Slavich (@ProPYMESSlavich) January 21, 2021

Según relató, días después las jóvenes pasaron por Chubut y conocieron a un grupo de chicos que les dieron un lugar donde pasar la noche. “Nos contaron que conocieron unos chicos que les prestaron una cabaña para que no pasaran frío y que fueron a andar en bote y comieron puchero. No sabemos quienes son, no viajaban con ellas y no sabemos si también fueron a La Angostura”, explicó la mamá.

El 19 de enero las jóvenes viajaron a La Angostura, último lugar donde se sabe que estuvieron. “Hablé con Paula por última vez el 18 a las 19.51. Me dijo que la estaban pasando re bien y que se iban a Villa La Angostura, El 19 una de las chicas se comunica con su mamá y le dijo que llegaron bien pero después nos enteramos que la cabaña donde supuestamente se hospedaban era una casa de familia y estaba vacía”, contó Sofía.

Las cuatro familias formularon una denuncia en la policía de Neuquén pero desde allí les solicitaron que la hagan en Mendoza para iniciar la búsqueda formal. Conocidos de las chicas que también vacacionaban en el lugar fueron hasta donde se hospedaban, se encontraron con que la casa estaba cerrada y los vecinos dijeron no haber visto a nadie allí en días. La policía local también lo constató.

“Quiero pensar que no tienen señal y que se han quedado varadas en camping, que no pueden salir porque hay mucha gente. Es raro que no se comuniquen con nosotros por tanto tiempo. No quiero pensar que alguien las tiene secuestradas. Si hoy no hay novedades voy a viajar a la provincia mañana”, dijo Sofía.

Las familias solicitan ante cualquier información sobre el paradero de las cuatro jóvenes comunicarse al 2613537303.