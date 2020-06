La fecha 30 de la Bundesliga se disputó y causó sorpresa en aquellos que vieron los partidos que se jugaron por distintas situaciones que se dieron antes de dar inicio al encuentro. Es que los jugadores decidieron manifestarse en contra de la muerte de George Floyd, quien fue asesinado hace casi dos semanas por la policía de Minneapolis, Estados Unidos.

: Trying to get property 'child' of non-object inon line