«Buli» Giganti – Ferro de Pico: «Yo ya estoy desvinculado»

«Pero bueno, eso no me pasa a mi o a mi equipo, sino al mundo del fútbol por lo tanto lo he tomado bien, haciendo cosas que tienen que ver con lo mío y que pasan por intercambiar material con colegas, seguir aprendiendo y a la vez haciendo docencia ya que estoy dando Estrategia en el curso de técnicos de fútbol que se dicta en La Pampa, todo mechado con la vida familiar que aprovecho para que sea más intensa, como creo que le pasa a muchos», comentó el entrenador piquense.

«Nadie ha querido lo que está pasando, pero en el caso del fútbol la incertidumbre que genera es grande ya que decididamente está atado a la salud, a evitar contagios y menos aún muertes, como lamentablemente se está dando».

En su caso, «sinceramente estoy desconcertado porque esto es un día a día, donde hay lugares donde se ha vuelto a jugar ya hace un tiempo, en otros lugares están empezando ahora o también están los que ya le pusieron fecha al regreso. Aquí algo se está diciendo, pero muy en el aire, porque todo es más riguroso y soy de los que creo y apoyo que sea así», insistió.

«En definitiva, estamos como todo el mundo, viendo cuando volverían los campeonatos, esperando saber si los clubes van a tener la potestad de extender contratos a jugadores y técnicos o si lo finalizan, y de qué manera», agregó.

Más allá de tantas preguntas sin respuesta, Giganti igualmente valoró que «estamos bien como provincia y eso hace que vivamos relajados sabiendo que uno y la familia está con salud. Para qué volverse loco ¿no?».

El vínculo con Ferro

Abordando sobre el vínculo contractual con Ferro de Pico, teniendo en cuenta que la fecha de finalización es el 30 de junio, «Buli» no dejo de sorprender con la respuesta: «yo ya estoy desvinculado, como lo está el resto del cuerpo técnico y el plantel»-

«El club hizo un ofrecimiento, partiendo de que todos entendimos que era ilógico seguir manteniendo un plantel con una situación así. Porque se sabe que es obligatorio tener un vínculo contractual hasta cierta fecha, pero cuando quedas afuera de la competencia, como pasó el año pasado con Ferro que se terminó su participación en marzo, se da automáticamente la desvinculación».

«En este caso, al no haber contraprestación no tiene sentido seguir vinculados. Por lo tanto se llegó a un acuerdo para que no quede perjudicado el club y tampoco nosotros y entiendo que se dio en buenos términos».

En otras circunstancias, esta decisión de desvincularse o ser desvinculados, de acuerdo a cómo se lo mire, se transformaría para el técnico o los jugadores en la posibilidad de optar qué hacer en el futuro, «pero en este caso no hay opción -explicó «Buli»- porque no hay fútbol en ningún lado del país y tampoco hay vuelos que te lleven a Vietnam, por ejemplo, donde se ha vuelto a jugar. Acá lo concreto es que se suspendió el campeonato y por mucho tiempo. Ahora hay que ver si se reanuda, cómo y cuándo…». «Bueno, cuando eso se sepa estará en la decisión mía y la del club sobre qué se hace».

Pensando en esa vuelta del futbol disputando Ferro uno de los ascensos que ofrece el Federal, «Buli» se mostró contrariado. «ahí veremos si las condiciones: están dadas para jugar lo que se programe, lo haré, de lo contrario no».

Ampliando su pensamiento, «Buili» explicó: «si uno se limita a los deseos, yo quiero terminar con Ferro la temporada, luchando por ascender como forma de justificar todo el esfuerzo que se hizo, el buen torneo que estábamos teniendo, pero no está claro cómo piensan hacerlo».

Se cree que sólo habrá tiempo para la fase final, el hexagonal para el que estamos clasificados en nuestro grupo. Pero también se está hablando de ocho equipos en esa instancia en cruces eliminatorios. «El hexagonal lo acepto -dijo-porque es lo que se reglamentó, pero el octogonal no. Porque si bien en ambos casos tenés que rearmar un plantel, entrenar para jugar de setiembre en adelante, es distinto hacerlo para una rueda de cinco partidos que par una instancia de partido y revancha que, si pasas la vida sigue en el torneo. Pero está claro que uno de los dos equipos quedará afuera y ese club tuvo que volver a hacer un presupuesto, que no sólo incluye suelos sino también traslados, departamentos y comidas, por dos partidos nada más…»

«Y más molesta esta idea, porque viene atada a la llegada de la dirigencia de Olimpo, que está octavo, a la mesa chica de AFA acompañando al «Chiqui» Tapa. Y con ese peso quieren modificar lo que dice el reglamento».

«En eso no estoy de acuerdo -siguió-, porque me estoy exponiendo a enfermarme, entrenar, planificar con todo un equipo de trabajo, con todo un plantel, para dos partidos solamente..?. Es una locura», exclamó.

«Por lo tanto, si hay un hexagonal me pondré a analizar cuál es la propuesta del club, que objetivos tienen. Porque si la idea es reducir todo el plantel que se tenía y jugar con los chicos del club, yo no estoy de acuerdo», repitió Giganti.

«Y yo entiendo perfectamente al dirigente de Ferro o de la mayoría de los clubes de la categoría, que no van a arriesgar las arcas del club por una chance a «matar o morir». ¿Con qué necesidad?», se preguntó.

«Así que esperemos un poco más, a ver qué pasa: ante todo con la salud de todos nosotros, que es lo más importante. Después sí, esperemos también podemos volver a tener fútbol y disfrutar de nuestra pasión», finalizó.