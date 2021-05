Una mujer que mató a su esposo de 185 puñaladas y su hija, quien había sido acusada de colaborar en el hecho ocurrido en el partido de José C. Paz en marzo de 2019, fueron absueltas al considerarse que actuaron en un contexto de violencia de género.

Según el fallo emitido por el juez de Garantías de cuarta nominación del Departamento Judicial de San Martín, Alberto Brizuela, Paola Córdoba, la autora del homicidio, actuó en medio de «un contexto de extrema violencia física, psicológica, económica, simbólica y sexual» por parte del asesinado, Alberto Elvio Naiaretti.

En tanto, la hija de la mujer, Paula Naiaretti, fue absuelta por actuar en «legítima defensa de terceros», al colaborar en el crimen de su padre.

Según se supo, la autora del homicidio era golpeada, agredida verbalmente y habría sido obligada a prostituirse .

Uno de los defensores oficiales de las mujeres, Andrés López, calificó el fallo como «ejemplar» y dijo que representa «un día trascendente en la Justicia argentina y también para todas las mujeres en este país».

«Hoy empezó a reivindicarse de alguna manera el Estado, la Justicia, con una resolución ejemplar del doctor Brizuela, un juez de Garantías que las vio, las escuchó, las miró, las oyó», dijo López, quien actuó junto a su colega Javier Chirinos.

En su fallo, el juez Brizuela consideró que de las declaraciones de las imputadas se advierte «un contexto de extrema violencia física, psicológica, económica, simbólica y sexual ejercida por parte de Alberto Elvio Naiaretti sustancialmente contra la imputada Córdoba, pero también contra todo el grupo familiar, lo que encuadraría como violencia doméstica».

También señaló que Córdoba «denunció más de una vez a Alberto Elvio Naiaretti por distintos hechos de violencia sufridos por parte de la víctima en autos, cierto es que no obtuvo una respuesta acorde por parte del Estado, no puede soslayarse que la causante se encontró envuelta en una dinámica sin salida».

La veracidad de las declaraciones de las mujeres fue corroborada por los informes psicológicos posteriores al asesinato, los cuales determinaron que las mujeres «se encontraban lúcidas, vigiles y orientadas psíquicamente».

Naiaretti fue hallado asesinado el 9 de marzo de 2019 en su casa de la calle 18 de Octubre 889 de José C. Paz.

Enseguida, Córdoba y su hija quedaron detenidas por el crimen, sobre el cual admitieron la autoría y que se produjo en el marco de una situación de violencia intrafamiliar y a los pocos días fueron liberadas.

Fuente: Diario de La Pampa