Un matrimonio de Neuquén, que hace la cuarentena en su casa de la Villa, denunció «metodologías despóticas» del delegado, Martín Borthiry. Éste les contestó denunciando que la pareja está disgustada porque los sorprendieron violando la cuarentena y que la autoridad sanitaria ordenó que fueran aislados. «No voy a opinar de ellos, me limito a informar que esta gente cometió un delito y que me llama la atención que la policía no hizo las actuaciones que corresponden por infringir el artículo 205 del Código Penal», retrucó.

La profesora Mirta Graciela Trillo, se ocupó de mandar una carta del lector al diario Río Negro y a los provinciales. Allí denunció que «estamos sufriendo las consecuencias de su pésimo accionar. Es evidente que se trata de alguien que aprendió muy bien las lecciones de los gobiernos dictatoriales y las metodologías despóticas que padecimos en este país».

«La cuarentena nos sorprendió en este lugar y decidimos quedarnos ya que mi esposo está dentro del grupo de riesgo. Durante este período los habitantes del lugar hemos padecido todo tipo de atropellos y maltrato de parte las autoridades. En nuestro caso, inclusive hasta del médico de la posta sanitaria, a quien recurrimos para consultarle cuál sería la mejor forma de obtener nuestros medicamentos, ya que aquí no hay farmacia, y su respuesta fue ‘ustedes no son residentes, se tienen que ir’», añadió.

Denuncia

Ayer viernes, consultado por este medio, el ex intendente de Ataliva Roca, ex diputado provincial y ex ministro de Desarrollo Territorial, no solo negó las imputaciones, sino que hizo una dura denuncia que incluye a la pareja y a los responsables de Prefectura Naval y la Policía en Casa de Piedra.

El comisionado de la Villa no se anduvo con vueltas y dijo lo suyo. «A ésta pareja la vi solo una vez hace unos tres meses en el corralón municipal donde estaba charlando con 5 o 6 municipales. Llegaron y el hombre, de apellido Amuhaya, me informó que sufría molestias por animales sueltos entre otros temas. Fue muy agresivo, me dijo: ‘a Campos -el anterior delegado- le ofrecí piñas y si tengo que ofrecerle piñas a usted lo haré’. Me reí, y les solucionamos los problemas con alambrados eléctricos para caballos salvajes, y con una multa al dueño de unas vacas. Ese fue todo mi contacto con esta gente», relató.

Violan cuarentena

«Pero el problema por el que me acusan de ‘dictatorial’ es por solo un motivo: rompieron la cuarentena y se los sancionó con un aislamiento obligatorio en su casa. Quiero aclarar que esa no fue una decisión mía, la tomó el médico de la Posta, doctor Erik de Franco, con el aval del Comité de Crisis que yo integro», aseguró el delegado.

«El tema comenzó cuando el matrimonio fue sorprendido en momento en que, en la rotonda de acceso ubicada a menos de 100 metros de donde está el retén de control, estaban rompiendo el aislamiento social obligatorio, departiendo con un empleado municipal -de apellido Ferreira- y con el jefe del destacamento de Prefectura en la Villa, de apellido Pincheira. Este que se había ido de franco a Neuquén y al regresar les traía a la familia medicamentos y otras cosas, y al trabajador de la comuna un freezer desde General Roca», agregó.

«Esta situación irregular, porque no le dieron aviso a nadie para ser autorizados, fue advertida por varias personas, entre ellas el médico de la Posta, Erik de Franco, y efectivos policiales. Por tal motivo el responsable sanitario, tras discutirlo con el Comité de Crisis, dispuso que este matrimonio, y también el del municipal ya que tuvo contacto con su mujer, cumplan un aislamiento estricto a partir del 21 de mayo», precisó.

Pero el comisionado fue un poco más allá en su denuncia. «Realmente me llama la atención porque, ante este ilícito, la policía no inició el protocolo judicial y les imputaron a estas personas haber infringido el artículo 205 del Código Penal. Creo que en este caso un fiscal debería iniciar una causa de oficio», reclamó.

Luego de esta medida, esta gente, usando los grupos de Whatsapp, lanzó una serie de agravios hacia mi persona de una gravedad ideológica tremenda, así como descalificaciones. Por supuesto que rechazó todo, ya lo hablé con el secretario general de la Gobernación, José Vanini. Y aclaró que el doctor tiene el total apoyo del Comité de Crisis porque su accionar ha sido excelente, con mucha responsabilidad y compromiso», concluyó Martín Borthiry.

Fuente:La Arena