El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este sábado a través de las redes sociales que superó el coronavirus al dar negativo el último de los cuatro exámenes que se realizó en los últimos 18 días.

«RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo. Buen día a todos», escribió Bolsonaro en las redes sociales, al lado de una fotografía que lo encuentra desayunando en la residencia presidencial, el Palacio de la Alvorada de Brasilia y con una caja de hidroxicloroquina en la mano. Jair M. Bolsonaro ✔@jairbolsonaro – RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

– BOM DIA A TODOS. 67,2 mil Información y privacidad de Twitter Ads 26,8 mil personas están hablando de esto El mandatario había anunciado que fue diagnosticado con coronavirus el 7 de julio. Bolsonaro se hizo, de acuerdo a la información oficial, cuatro exámenes, de los cuales el último dio negativo. Sin embargo, aún se desconoce cuándo fue realizado el último test. El presidente del vecino país pasó su confinamiento trabajando en forma remota y salió el jueves pasado a pasear en motocicleta por las calles internas del Palacio de la Alvorada, ocasión en la que fue fotografiado hablando, sin máscara, con un empleado de limpieza del predio oficial.

