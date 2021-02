El gobierno de Alberto Fernández prorrogó este lunes el cierre de fronteras, por lo que los extranjeros no residentes no podrán ingresar al país. La medida que tiene por objetivo morigerar el avance de la pandemia de coronavirus Covid-19 en el país regía hasta el 31 de enero y se extenderá ahora hasta el 28 de febrero próximo. Todas las vías de acceso al país, por vía aérea, marítima y terrestres estarán cerradas a los extranjeros no residentes.