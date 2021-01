Durante el fin de semana se disputará la última fecha de la Zona Campeonato y la Zona Complementación de la Copa Diego Armando Maradona. En el Grupo A, la cosa está que arde. Tanto Boca Juniors como River Plate se encuentran en lo más alto de la tabla con 8 puntos y el Xeneize apenas supera a los dirigidos por Marcelo Gallardo por tener un gol más a favor. Por detrás de ellos, Argentinos Juniors suma 7 unidades y también tiene chances de ser finalista.

El equipo de Núñez se medirá ante Independiente, de local en Avellaneda mientras que el club de la Ribera visitará al «Bicho» en La Paternal. Si ambos consiguen el triunfo en sus respectivos partidos, terminarán como líderes del grupo con la misma cantidad de puntos y hasta tienen la posibilidad de igualar también en la cantidad de goles. Si esto es así, a pesar de haber lanzado la posibilidad de que se defina por sorteo, la Liga Profesional no descarta que se juegue un desempate entre ambos.

La noticia se dio a conocer en TNT Sports, en la voz de Hernán Castillo. De esta manera, con la definición de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, no se descarta que haya un nuevo Superclásico. ¿Cuándo se jugaría? El mismo domingo 17 de enero, en la provincia de San Juan, cuando se encontraba programada la final entre los ganadores de ambos grupos. Si esto se acepta, el partido por el título se pasará al domingo 24 de este mes.

Cabe destacar que ambos equipos tendrán importantes partidos este sábado, desde las 21.30 hs, mientras palpitan lo que será la vuelta de semifinales por el certamen más importante de América ante Palmeiras y Santos. Pensando en esto, tras igualar sin goles en la Bombonera, Miguel Ángel Russo iría con suplentes. ¿El probable equipo? Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Ávila y Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos, Alan Varela, Edwin Cardona y Agustín Obando; Wanchope Ábila y Mauro Zárate.

Por el otro lado, la idea de Marcelo Gallardo es arriesgar un poco más. El 0-3 en la ida fue un golpe duro y sabe que hay posibilidades de quedar afuera de la final. Por esa razón, no quiere descuidar el campeonato y hará un mix de titulares y suplentes. ¿El posible 11? Franco Armani o Beto Bologna; Milton Casco, Robert Rojas o Santiago Sosa, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio, Cristian Ferreira; Julián Álvarez, Rafael Santos Borré o Federico Girotti y Jorge Carrascal.

¿Quién puede ser el rival en la gran final?

Mientras Boca, River y Argentinos Juniors pelean por quedarse con la zona, el Grupo B también se encuentra muy parejo. Quienes se disputan el único lugar son Banfield, Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata. El Taladro se encuentra puntero con 9 unidades y se debe medir ante San Lorenzo, ya eliminado; el conjunto cordobés, con 8, visitará a Colón de Santa Fe y el «Lobo», con 7, recibirá al difícil Atlético Tucumán en La Plata.

Todos los partidos están programados para el domingo a las 21.30 hs. Y justo se da la casualidad que no se enfrentan entre ellos en la última fecha. Con una victoria, el equipo dirigido por Javier Sanguinetti se asegura su lugar en la final del 17 de enero, en la provincia de San Juan. En cambio, si empata, deberá esperar que Talleres y Gimnasia no ganen para no perder el primer puesto.

Así se prepara el Taladro:

Fuente: El Destape web