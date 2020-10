Ricardo Hus contó a este diario que el 25 de agosto «hicieron cinco operaciones desde mi caja de ahorro del Banco de la Nación Argentina, a una cuenta de una señora. Al otro día quise entrar a mi home banking y ya no funcionaba, así que me fui hasta el cajero del Banco, probé con la tarjeta de débito y también estaba invalidada. Como no funcionaba nada ingresé al Banco Nación a preguntar qué es lo que estaba pasando».

En su relato, Hus explicó que «las empleadas empezaron a mirar y saltó que había cinco movimientos en la cuenta, que yo no había realizado, de cinco transferencias de 10 mil pesos cada una, en ese momento recibo un llamado del link preguntándome si yo había hecho cinco transferencias, cosa que no había hecho y por eso el sistema lo cortó».

«Me dijeron que haga toda la parte administrativa del banco acá, me mandaron a hacer la denuncia a la comisaría local, y según estamos averiguando, todo está en la Justicia de General Acha».

Más adelante se quejó porque «lo peor del caso es que parece que el Banco Nación es muy vulnerable en cuanto a seguridad, porque se llevaron todos los códigos míos y lo peor es que el banco no se hace cargo de nada, hace ya dos meses y no he tenido noticias que el banco me devuelva este dinero, todo lo contrario, hay un silencio total».

«El problema es que ahora ellos no se hacen cargo de nada. Yo confié en el banco y este no ha hecho absolutamente nada, no responden, es como que están tratando de que todo pase al olvido. Lo hago conocer para que la gente sepa del peligro que corre de tener dinero en el Banco Nación», concluyó.