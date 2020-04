Cerca de la medianoche del último lunes, el intendente de Bernasconi Miguel Ángel Kittler fue sorprendido en su domicilio por el jefe de la Zona Sanitaria Rodrigo Órtiz y por el comisario local Roberto Rundau, mientras festejaba el cumpleaños de su mujer junto con otras seis personas, entre ellas un policía. El intendente de Cambiemos deberá enfrentarse a una causa judicial por no respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional.

El doctor castense Rodrigo Ortíz dialogó con Impacto Castex y explicó el procedimiento mediante el cual dieron con Kittler en pleno festejo. Según contó Ortíz, recibió llamados por parte de los vecinos denunciando que el intendente tenía abierto su hospedaje.

Kittler tiene un complejo de alojamiento y camping en su casa, por lo que Ortiz le solicitó al comisario local Roberto Rundau que verifique si estaba abierto. Ante el reporte del comisario, ambos se dirigieron a la casa del mandatario del pueblo para confirmar la situación y se encontraron con el incumplimiento de la cuarentena.

Junto al jefe comunal estaba, entre un grupo de seis personas, el sargento Julián Álvarez, el novio de la sobrina de la esposa del intendente. Según pudo averiguar el Diario de La Pampa, la Jefatura de la Policía de La Pampa pidió el inició de un sumario administrativo y el efectivo será enviado a «pasiva».

Al intendente Kittler le fue iniciada una causa judicial por violación al artículo 205 del Código Penal que instituye que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

No es la primera vez que Kittler tiene inconvenientes por no respetar las medidas contra la propagación del coronavirus. A fines de marzo, cinco trabajadores provenientes de Santa Fe ingresaron a la localidad de Bernasconi para trabajar en el frigorífico, y no solo no cumplieron el aislamiento, sino que se alojaron en el hospedaje del intendente. Además, en la mañana del 31 de marzo, fueron a trabajar al frigorífico, por lo cual se debió poner en aislamiento a quienes estuvieron en contacto con ellos.