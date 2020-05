«La verdad es que ahora estamos esperanzados… Es alentador que se decidiera dar luz verde al sector gastronómico para que abran restoranes, bares y confiterías a partir de la próxima semana», expresó Orfelia Beascochea, titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa.

La dirigente -propietaria del hotel La Campiña- celebró la medida, y elogió el trabajo desarrollado por las autoridades municipales en el caso de Santa Rosa, del Gobierno provincial y sobre todo el aporte que ha realizado el Banco de La Pampa en este contexto de pandemia. En el reconocimiento también mencionó a la Cooperativa Popular de Electricidad, que estuvo atenta a las «especiales circunstancias que estamos viviendo».

-¿Cómo reciben la información?

-La verdad es que ahora estamos esperanzados… en realidad después de mucho andar y hacer, y de hablar con las autoridades, con el intendente Luciano Di Nápoli, hace más o menos un mes, nos pusimos a trabajar desde la Asociación, con la Cámara de Turismo y los gremios.

-Ha sido muy duro todo esto para ustedes.

-Sí, el nuestro fue un sector golpeadísimo, pero estamos avanzando con los protocolos para empezar a trabajar. Tomamos como base uno elaborado por Segra que es nuestra entidad madre, junto con la Federación Empresaria. Para eso se tuvieron en cuenta las medidas sanitarias que elaboró la Fundación Funsei (ONG) y a través de videoconferencias con médicos y especialistas nos fueron dando pautas para armar un protocolo estrictísimo, que obviamente incluye distanciamiento social, todo lo que pasa detrás de la atención al público, los proveedores, el trabajo en la cocina y el cuidado del personal.

-Hubo un trabajo de diversos sectores para llegar a esta instancia.

-Por supuesto, y en ese sentido tenemos que recalcar el buen trabajo municipal, realizado con seriedad, y también el aporte de la Secretaría de Turismo. Todos buscamos como poder reactivar.

-¿Cómo se arreglaron con los sueldos?

-Para los sueldos, en su gran mayoría, contamos con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), aunque no sé si todos se inscribieron. Por un convenio entre el gremio Utgra y Fegra se dispuso que se pagaría el 75% de los salarios en abril y mayo.

-De todos modos va a costar la recuperación.

-En cuanto a hotelería sí, porque está restringido el ingreso de personas a La Pampa, así que hasta que las fronteras no se abran va a ser difícil. Lo cierto es que en general todos hemos visto resquebrajadas nuestras economías, y a veces lo único que escuchamos son lamentos.

-Antes ya no venían bien.

-Es así, el sector ya estaba golpeado, porque a fines de febrero veíamos como se caían reservas, y para marzo no quedaba nada.

-¿Nadie está trabajando en los hoteles?

-El personal en su enorme mayoría está en su casa. Sólo queda alguna que otra persona para hacer limpieza y mantenimiento.

-¿Había hoteleros molestos porque en alguna reunión estaban representantes de la Cámara de Comercio?

-No creo que molestos… sí nos llamó un poco la atención su presencia. No sabíamos que hacían, pero no tenemos que enojarnos… tenemos que ver entre todos cómo salimos. Pero es cierto, algunos hoteleros no entendían la presencia de dirigentes de la Cámara de Comercio en reuniones por temas nuestros.

-¿Se sintieron acompañados en estos momentos?

-Debemos reconocer que la Municipalidad y el Gobierno provincial estuvieron atentos a nuestra situación. Pero además quiero destacar el rol del Banco de La Pampa… fue el banco que los pampeanos esperábamos; y además el primero creo que implementó créditos a tasa 0 para las pymes.

Unos 1.400 gastronómicos vuelven a trabajar

Se estiman que serán alrededor de 1.400 los trabajadores gastronómicos que, desde el viernes 5 de junio regresarán a sus tareas habituales, después que el 20 de marzo se decretara la cuarentena obligatoria en todo el país.

Si bien resulta de difícil seguimiento en virtud de la cantidad de servicios gastronómicos y/o pequeños establecimientos y emprendimientos familiares que tributan bajo la figura de monotributo -y poseen un alto índice de empleados no registrados por tratarse principalmente de grupos familiares-, se puede intentar una somera estimación. Así las cosas cabe señalar que en Santa Rosa serían 67 establecimientos (restaurantes, bares, cafés y confiterías) que generan como mínimo unos 520 empleos. Se estima que en La Pampa genera unos 1.400 puestos de trabajo aproximadamente.

En cuanto a hotelería, una evaluación permite conocer que se cuentan con unas 6.250 plazas en La Pampa, y demanda la tarea de unas 1.600 personas. En este recuento se incluyen también departamentos en alquiler, que son 72 en la provincia.

En cuanto a hoteles están en el orden de los 230. De estos 82 registrados corresponden a Santa Rosa y aportan 2664 plazas en 925 habitaciones. Se clasifican en Hoteles 13; Apart Hotel 2; Moteles 3; Hosterías 6; un Bungalow; Hoteles A 2; una estancia turística; y 54 departamentos en alquiler habilirados. En la capital provincial la actividad hotelera genera aproximadamente 580 empleos.

Fuente: La Arena