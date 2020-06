Una mujer de 43 años, madre de un joven castense detenido por el asalto a un vehículo en enero, se comunicó con Impacto Castex para denunciar públicamente negligencias de la policía de Eduardo Castex y amenazas del comisario local David Bazán.

En enero de este año, el padre del diputado y ex ministro de Seguridad de La Pampa, Julio “Tato” González, fue asaltado dentro de su auto por Fernando Cantero, un joven castense que está cumpliendo una pena de seis meses de prisión preventiva con posibilidad de libertad a medio término por buen comportamiento.

Según Carina, la madre de Fernando, el joven fue trasladado en los últimos días a la Alcaldía de Santa Rosa, sin previo aviso a su familia. “El defensor de mi hijo me dijo que es obligación que le avisen a los familiares, pero a mí no me avisó nadie”, aseguró la mujer.

Hace algunos años, Carina sufrió un accidente que la dejó cuadripléjica, por lo que necesita de una persona para movilizarse. “El día que me enteré del traslado tuve que salir a las 9 de la noche porque ellos me tomaron el pelo”, remarcó la mujer, que tras varios llamados telefónicos a la comisaría no recibió respuestas y debió presentarse presencialmente acompañada de su hija de 14 años: “Ahí si me dijeron que lo trasladaron porque la Alcaldía había pedido dos presos de acá para trasladar dos presos de allá. Al otro día llamé al abogado de mi hijo, y me dijo que no sabía y el juez tampoco, que había sido todo policial”.

Sin embargo, las decisiones policiales detrás de bambalinas no serían lo más grave del asunto. Debido a no contar con familiares en la capital provincial, y ser una paciente de alto riesgo en el contexto de la pandemia –Carina tiene un desplazamiento de pulmón a partir del accidente, que le ha provocado más de una neumonía-, la madre de Fernando se comunicó directamente con David Bazán para solicitar la devolución de su hijo a Castex.

“(Bazán) me atendió y me dijo que con presos locales no trabajaban. Le dije que iba a ver la forma de que lo trasladen de nuevo para acá porque tengo muchísimos problemas para movilizarme, y me dijo: ‘¿Qué me está diciendo, que va a buscar ayuda con algún político? Mire que yo me voy a enojar mucho’”

La amenaza del comisario no hace más que dejar al desnudo su desconocimiento de los canales legales de una causa judicial o procesos penales que, como en el caso de Fernando, ha elegido ignorar. Al hacer alusión a la figura de “político”, Bazán parece desconocer, entre otras cosas, la posibilidad de asesoramiento con un abogado como se hace en estos casos. Los contactos políticos, en cambio, suelen ser utilizados para otros asuntos, como acceder a un cargo al frente de un departamento policial o ser mantenido en el tiempo.

Por otra parte, la madre de Fernando aclaró algunos detalles respecto al asalto por parte de su hijo. Al comienzo, la causa fue caratulada como “hurto no agravado”, aunque inmediatamente después los medios replicaron la noticia como “asalto a mano armada”. Carina remarcó que su hijo no tuvo contactos con armas de fuego, y sugirió que fue un invento de la policía teniendo en cuenta la envergadura de la víctima. “A mi hijo lo persiguió el hombre del auto mientras llamaba a la policía. No se explica cómo, si estaba armado como dicen, no hayan encontrado el arma”, sostuvo.

Por último, la mujer remarcó que “no va justificar ni victimizar” a su hijo, aunque teme por su integridad física. «Reconozco que mi hijo cometió un error y quiero que cumpla lo que debe (…) pero sé que ahí encerrado, con un policía al lado, no me va a decir lo que pasa», concluyó.

La noticia no sorprende a nadie. Bazán hace meses que responde a la perfección y con excelente conducta, a los amiguismos políticos que le han dado poder. En el medio de esa fiel obediencia, los derechos civiles de los vecinos, en este caso de Carina, han sido pasados por arriba.

La violencia institucional está siendo fuertemente cuestionada en los últimos días a nivel mundial, tras el asesinato de George Floyd en manos de la policía de Minneapolis, y a nivel nacional, principalmente por los abusos de la policía chaqueña a una familia de la comunidad qom. Pero en La Pampa los atropellos vienen desde hace meses, y el caudillo Bazán es uno de sus principales protagonistas.

