Los bancos reabrirán su puertas por tres días, para atender a jubilados y beneficiarios de asignaciones de la seguridad social, sobre todo aquellos que no posean tarjetas de débito. Los diputados nacionales del PJ celebraron la medida, que va en sintonía con un proyecto presentado por ellos.

El Banco Central de la República Argentina dispuso que todos los bancos del país abran al público el próximo viernes, y hasta el martes de la semana entrante. Lo harán para atender exclusivamente el pago a jubilados y beneficiarios de asignaciones de la seguridad social, informó en un comunicado la Asociación Bancaria.

La decisión fue tomada el lunes por la noche, luego de una reunión entre los presidentes del BCRA, Miguel Pesce, del Banco Nación, Eduardo Hecker, y el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

Durante el encuentro acordaron abrir al público las sucursales los próximos viernes, lunes y martes para que los jubilados, especialmente los que no tienen tarjeta de débito, puedan cobrar sus haberes.

«Las sucursales sólo se abrirán para pagar los beneficios de la seguridad social, además de realizar tareas internas ya previstas y que se venían realizando», informó el gremio de los bancarios mediante un comunicado.

Empleados voluntarios

Los bancos abrirán un «registro de voluntarios» entre sus empleados para poder cubrir las actividades hasta el jueves a la mañana y, en caso de no cubrir la dotación necesaria, «convocarán a los recursos mínimos indispensables para tal fin», sin incluir a personas de riesgo y personal con hijos a su cuidado por la suspensión del dictado de clase.

Medidas de precaución

Durante los días de apertura de las sucursales bancarias, se admitirán a personas «con las distancias de seguridad previstas en la resolución sanitaria» de modo que «el resto deberá realizar la fila fuera de la entidad bancaria».

«Una vez finalizado el horario de atención al público, se orientarán las filas hacia los cajeros automáticos, previo una interrupción para cargarlos», informó la Asociación Bancaria. Asimismo, convocó a los trabajadores bancarios «a asistir a las más de 13 millones de personas, que tienen la necesidad de contar con efectivo para realizar sus compras, necesarias para subsistir».

Celebraron la decisión

Los diputados nacionales (PJ), Ariel Rauschenberger, Hernán Pérez Araujo y Melina Delú, celebraron la decisión del gobierno nacional de reabrir los bancos para facilitar el cobro de jubilaciones y AUH. Se trata de una disposición que se tomó pensando en evitar la aglomeración de personas en los cajeros automáticos y en posibilitar el acceso al dinero de aquellos clientes que no utilizan, o no tienen, tarjeta de débito.

En tal contexto, los legisladores pampeanos destacaron la coincidencia de la medida, con el proyecto de Resolución que ellos presentaron el lunes, solicitando que se restablezca la atención al público en las entidades bancarias.

«El objetivo de la iniciativa es impedir que se siga afectando la estructura económica y social del país», indicaron.

Proyecto

El proyecto presentado plantea que en algunas localidades del interior de Argentina no existe una disposición acorde de cajeros automáticos, para garantizar que las operaciones bancarias puedan hacerse de manera remota. También señalaron la existencia de segmentos poblacionales que no están incluidos en los esquemas de bancarización o no poseen los conocimientos para operar de forma virtual, así como el caso de quienes poseen cajas de seguridad en los bancos y, actualmente, no pueden acceder a ellas.

Sectores vulnerables

Los diputados pampeanos destacaron que esta circunstancia perjudica principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, que necesitan del cobro de asignaciones y prestaciones asistenciales para poder satisfacer sus necesidades básicas.

Siendo así, los representantes pampeanos en el Congreso habían propuesto que se tomen las medidas pertinentes para que los bancos retomen la atención al cliente de manera presencial, bajo las modalidades que se crean convenientes en el contexto de emergencia sanitaria que se atraviesa.

