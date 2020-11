El intendente provisional adelantó que ya está trabajando en los dos temas más urgentes: el agua potable e Internet. «El primero es por un problema del acueducto que entrega menos y con barro, pero ya estamos distribuyendo casa por casa con camiones y con la ayuda de los Bomberos Voluntarios», informó.

Farana le confirmó a este diario que ayer a la mañana se produjo el traspaso del Ejecutivo. «Cuando -con su par Bernardo Ocejo- concurrimos a la municipalidad para notificar a la señora Paturlanne no estaba, y no pudimos ubicarla. Por tal motivo labramos un acta para comunicar la resolución que fue firmada por la secretaria municipal», revelo.

«Luego, aproximadamente a las 12.30, nos reunimos en el Concejo y se hizo la documentación administrativa. Es decir de mi asunción del Ejecutivo, y de las asunciones provisorias de la viceintendencia por parte del concejal Cristian Echegaray, y de la presidencia del Concejo por la edila María Cabral», agregó.

«Ya trabajamos».

El intendente interino le contó a este diario que ayer, inmediatamente después de asumir, debió tomar decisiones sobre la prestación del servicio de agua potable. «Hace casi un mes que tenemos problemas en el suministro de agua. El acueducto está comprometido por un derrumbe que enturbió el ojo de agua de donde toma, y, por obstrucción del barro llega menos y sucia. Así que decidí convocar a los Bomberos Voluntarios y con camiones comenzamos a llenar tanques de las casas en los sectores donde no llega», reveló.

«Es un tema complicado, sobre todo porque viene el verano. La semana que viene voy a viajar a Santa Rosa para gestionar ante la Administración Provincial del Agua alguna solución», adelantó.

También habló del grave problema de falta de conectividad. «Este es un tema que creemos podemos darle una pronta solución en base a gestión. Hay una empresa interesada -la misma que fue propuesta por Paturlanne- y también hay otra alternativa que sería en conjunto con la Municipalidad de Algarrobo del Águila que tiene licencia de prestataria del servicio. Hemos estado en contacto», agregó.

Diálogo.

Farana declinó hacer declaraciones políticas, solo dijo «es lamentable que hayamos llegado a este extremo, pero todo es posible con diálogo. Acá hay vecinas y vecinos en el medio y en ellos debemos pensar».

Por su parte, el edil opositor Bernardo Ocejo (Cambiemos), autor del proyecto de conformación de una Comisión Investigadora, le dio su opinión a esta hoja. «Acá no hay ninguna persecución, menos porque la señora Paturlanne sea mujer, acá hay una negación de ella con respecto a las obligaciones que tenemos como concejales. Lo cierto es que tuvimos que sentar un triste precedente para Santa Isabel. Ninguno queríamos vivir una cosa así, pero por otro lado es bueno que ante situaciones como esta, los engranajes democráticos funcionen. La gente nos necesita, así que acá hay, como se dice por acá, barajar y dar de nuevo», sostuvo.

Denuncia de Paturlanne.

Fuentes policiales revelaron a LA ARENA que en los primeros minutos de ayer, la intendenta Marta Paturlanne se comunicó con la comisaría local para plantear una denuncia penal contra Farana. Lo acusó de haber sacado del Concejo documentación que ella había enviado.

El subcomisario Omar Sabaidini, a cargo de la comisaría de Santa Isabel, fue el encargado de recibirla en forma virtual. «La denuncia se hizo de esta manera porque por un caso positivo estamos casi todos los agentes aislados. La mecánica es que una vez tomada la cargamos al sistema judicial y de esa manera llega a la Fiscalía», precisó.

Por su parte, el concejal Ocejo confirmó y habló del tema. «Es una barbaridad lo que hizo, es una denunciadora serial. Quiero aclarar que, primero es documentación que está siendo analizada por un contador, pero no es información administrativa de su gestión, es de la anterior. Y, en todo caso será un tema que tenemos que resolver dentro del Concejo. Realmente no la entiendo a Marta, una lástima que no entienda que tenemos que trabajar todos juntos», concluyó Ocejo.

Fuente:La Arena