Juan Barrionuevo, intendente de la localidad, se refirió, en principio, a la obra de agua y cloacas, que tuvo una situación que se replanteó producto de que representaba una rotura importante en el asfalto, “la pudimos destrabar, la obra sigue en marcha, por lo que hablamos con la gente de la empresa constructora (IACO) y de la Administración Provincial del Agua (APA) que certifica los trabajos, calculamos que para fin de año estaría la obra terminada”.

En dicho contexto pidió comprensión a los vecinos, ya que este tipo de obras de gran magnitud muchas veces generan inconvenientes, “hoy, por ejemplo, tuvimos que cortar el puente interno que une las dos localidades, si bien pudimos informar a la gente, muchas veces genera algún perjuicio momentáneo, pero están apuntadas a mejorar la calidad de vida”, agregó.

Respecto al Centro de Desarrollo Infantil, obra financiada a través de Nación y que tuvo varias interrupciones, Juan Barrionuevo explicó: “no nos olvidemos que fue una gestión que se hizo en la gestión del ingeniero Macri, eran 3 CDI para la provincia de La Pampa y uno de ellos era para La Adela, es una obra que tiene una financiación de entre 7 y 8 millones de pesos, empezó, se paró, y hoy, luego de varias reuniones que tuvimos con el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Diego Álvarez, con el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Bensusán, entre todos pudimos llegar a Nación para que la obra se destrabe y siga su marcha. Calculamos que entre hoy y mañana se retoma la obra en el CDI para continuar el trabajo que siempre tuvo el Centro, nosotros tomamos la decisión de que momentáneamente continúen con su labor en el Centro de Jubilados y la verdad que necesitamos de forma urgente el nuevo edificio”.

El jefe comunal se refirió a la cuestión económica que atraviesa el Municipio, instancia en la que planteó el proyecto de Ley de Coparticipación presentado en la Cámara de Diputados de La Pampa, “no condice La Adela con el índice de coparticipación que tiene, si bien La Adela desde 2007 nunca se ha endeudado, siempre tuvo los sueldos pagos en tiempo y forma, no ha saturado el municipio de gente y siempre se siguió adelante a través del privado, a través del PALA, del Turismo, creemos que la obra pública en estos momentos es la generadora de mano de obra automática pero no es igual el índice de coparticipación y esto se tiene que entender en la Provincia; en estos casos el único que tiene discrecionalidad es el gobernador y transmitirle esto, acá hay localidades de 300 o 400 habitantes con más índice que La Adela, cuando hoy por hoy, se lo presentamos al ministro de Hacienda y Finanzas, por los distintos frentes que maneja la Cooperativa de Electricidad La Adela tiene cerca de 5.000 habitantes. Si bien hoy se paró el proyecto de Ley La Adela sigue con el mismo índice que venía el año anterior o sea que entramos a 2021 con una inflación de piso del 35%. Hay cosas que hay que definir, que hay que tratar de hacer entender, más allá de que no me aparto de las obras de gran magnitud que hoy por hoy están en nuestra localidad”.

“Este es parte de mi trabajo, estar en permanente contacto con gente de Provincia para hablar con distintos ministros y hacerles entender esta realidad, y a veces trae enojo, a veces trae malestar, pero es lo que corresponde cuando uno debe traer soluciones para su gente”, agregó Juan Barrionuevo.

Otro tema abordado por el intendente fue la construcción de viviendas, donde La Adela fue beneficiada con el plan provincial Mi Casa, “hace 5 años que se pararon las viviendas del Plan Federal, donde La Pampa tenía 1.000 viviendas por año, y en ese cupo La Adela entraba con un cupo de entre 10 y 15 viviendas por año, hubo un parate, hoy no se retoma, Seguimos con el Plan Mi Casa, en su momento fueron 10, ahora fueron 6, lo financia un 100% la Provincia. Se hicieron todas las presentaciones para un programa de viviendas sociales en Nación, donde estamos esperando el OK, estamos hablando de 10 viviendas más pero todavía no tenemos novedades. Estamos muy atentos a todo lo relacionado a soluciones habitacionales porque hoy por hoy la demanda ha crecido”.