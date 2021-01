Ayer, el magistrado le confirmó a este medio que «la investigación está en marcha, mañana -por hoy- le tomaré declaración testimonial a la denunciante».

Echada por Whatsapp.

La situación se visibilizó cuando el 7 de enero pasado, la joven recibió un mensaje del secretario municipal, Nelson Adrián Torres. En el mismo le anunció que «su ciclo laboral había finalizado porque se acortaba el presupuesto municipal, siendo contradictorio porque después tomaron más gente para trabajar en el lugar», expresó la denunciante.

La mujer, que trabajaba precarizada desde el 2 de marzo de 2020, no hizo antes las presentaciones porque cursó dos períodos de cuarentena de 14 días cada uno a raíz de que dos de sus hijas menores dieron positivo a Covid-19. Le dieron el alta el domingo pasado y al día siguiente viajó a General Acha. Allí realizó dos denuncias, una ante Relaciones Laborales, que refrendó la que ya había hecho la responsable de la seccional General Acha de ATE, Norma Ojeda, ante la oficina de Relaciones Laborales. Y otra ante la Comisaría de la Mujer.

Acoso sexual.

Pero la denuncia más grave la hizo ante la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Unidad Regional III. En la misma no solo reveló una irregular relación laboral con esa comuna, sino que en ese lapso fue objeto de acoso laboral y sexual por el jefe comunal.

En su exposición, la municipal, que tiene 28 años, afirmó que «durante los meses de trabajo -hacía mantenimiento en la posta sanitaria- en más de una oportunidad había sufrido acoso laboral de Araya, quien le manifestaba que si quería mantener su trabajo debía mantener relaciones sexuales con él».

La mujer, que tiene 28 años y es nativa de Unanue, admitió que, presionada y por el temor de ser despedida, accedió en una oportunidad. Explicó que era «insostenible el trato en la sede municipal ante su insistencia, generando un mal clima de trabajo».

Causa en marcha.

Ayer, el fiscal Méndez confirmó a este diario el contenido de la denuncia que habíamos adelantado. Aseguró que la acusación es una causa de excepción que aún en feria se le da curso inmediato.

«Teóricamente el señor -Fabián Aldo- Araya está imputado a través de la denuncia, pero estamos en la etapa de investigar y establecer si hay o no delito, y en algún caso qué tipo de delito configura. Justamente la he citado a la señora para que mañana a la mañana comparezca y le vamos a tomar una declaración testimonial», adelantó.

«Queremos tomar contacto con ella para profundizar, ampliar y clarificar el contenido de su denuncia. Tenemos unos mensajes que se intercambió con el intendente, y quiero saber si hay algunos más que nos ayuden a tener una idea cabal de qué pasó», agregó.

«Asimismo la denunciante, que pidió asistencia profesional, será abordada por una psicóloga de la Oficina de la Atención a la Víctima. Es importante ayudar a esta señora a enfrentar la situación, y, además, será importante la opinión de la profesional», reveló el fiscal de turno.

Méndez también admitió que está en carpeta la citación al acusado a declaración. «Sí, claro, está previsto, pero no inmediatamente, será cuando lo crea oportuno», concluyó el fiscal.

Otra mujer podría prestar declaración

Ayer, luego de la masiva difusión que tuvo el caso, el tema era de tratamiento común en la pequeña localidad y en General Acha, donde especialmente las redes sociales se hicieron eco de la denuncia. Trascendió que habría más mujeres que pasaron situaciones similares y una de ellas podría prestar su testimonio.

Araya es, en su carácter de presidente de la comisión de fomento, parte de la conducción de la Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha como síndico suplente. Ayer, tras una reunión de consejo de administración, desde la entidad solidaria se le hizo llegar la sugerencia de que mientras se dilucide en la Justicia esta acusación contra su persona se aparte en forma momentánea, aún cuando por su carácter de suplente no está cumpliendo funciones plenas a la fecha.

En tanto, también ayer la Secretaría de la Mujer de la provincia intentó tomar contacto directo con la trabajadora para ofrecerle lo que hacen en todos los casos, tanto el acompañamiento personal como el asesoramiento legal.

“Como siempre en estos casos, estamos del lado de la víctima. Este es un caso que ya está judicializado y vamos a seguir de cerca y atentamente lo que suceda y acompañando en lo que haga falta”, dijo una funcionaria del área.

“Estamos tratando de hablar con esta persona, pero todavía no lo hemos logrado en forma directa y además, lamentablemente, estamos abocadas a un par de casos más que son importantes, siempre relacionados con distintos tipos de violencia contra la mujer”, sostuvo.

Fuente:La Arena