El lector de patentes que se estaba probando en Padre Buodo obtuvo una positiva evaluación por parte de las autoridades del Ministerio de Conectividad y Modernización.

Tal como lo había anticipado este diario, en septiembre la Policía de La Pampa se encontraba trabajando en la implementación de un sistema de lectura de patentes en uno de los ingresos al territorio pampeano. En aquel entonces, se trataba de una «prueba piloto» para analizar su efectividad e instalarlos en todos los puestos camineros de la provincia.

El ensayo comenzó en el puesto caminero de Padre Buodo y el plazo de prueba era, en primer lugar, por un mes. Luego, se extendió por tres meses y finalizó días atrás.

En esa línea, el jefe de Policía, Héctor Lara, dialogó con LA ARENA y explicó que la prueba fue realizada por el Ministerio de Conectividad y Modernización, y luego de cumplido el período pautado se realizó un informe sobre los resultados.

A su vez, el titular de la fuerza policial pampeana reveló que el informe de la cartera que conduce Antonio Curciarello calificó al lector de patentes como «una herramienta útil y satisfactoria». Por estos motivos, Lara comentó que «ahora eso está en evaluación presupuestaria, porque tiene un valor importante, para poner en los demás puestos camineros». Por el momento, señaló, no se instaló en ningún otro lugar de ingreso o egreso de la provincia.

«Es muy interesante».

Lara ya había elogiado la herramienta que se testeó en Padre Buodo. «Es muy útil», destacó durante su participación en el programa La Parte y el Todo, que se emite por CPEtv.

En ese marco, el jefe de Policía resaltó que «en sí el sistema lector de patentes es muy interesante, muy bueno».

«Esto es una prueba piloto en un puesto caminero donde hay mucho tránsito», comentó y manifestó su intención de que se puedan instalar en todos los ingresos a La Pampa. De todas maneras, durante esa entrevista aclaró que demanda «todo un presupuesto. Porque no es solo la cámara que pueda tomar la patente, sino también todo el sistema integrado de alertas».

Se trata de la base de datos que informa, ante la lectura, si ese vehículo tiene algún pedido de inhibición. «La lectura por sí no tiene razón de ser si no tiene alertas de cuando hay una irregularidad», comentó durante su paso por la televisión cooperativa.

Fuente:La Arena