Las tareas realizadas hasta ahora en el alteo de la ruta nacional 35, las inició el gobierno provincial, a partir de un ofrecimiento que el entonces gobernador Carlos Verna le realizó a las autoridades nacionales -entonces gobernaba Cambiemos-.

Ante la inacción de Vialidad Nacional y la creciente preocupación de los actores sociales, La Pampa llegó a un acuerdo con Nación para hacerse cargo del alteo en el cruce de las rutas 35 y 14, para evitar que el agua volviera intransitable ese tramo y dejara aislada a Santa Rosa del sur de la provincia.

Pero los trabajos que la empresa contratista estaba realizando ayer -continuarán en los próximos días- debían realizarse 60 días después de que Vialidad Provincial finalizara el trabajo, algo que ocurrió en agosto de 2018. Sin embargo, las autoridades nacionales de entonces no realizaron la obra y dejaron vencer el plazo de 60 días que establecía el contrato, con lo cual todo lo realizado por Provincia perdió la garantía.

En rigor, la anterior gestión de Vialidad Nacional al incumplir los plazos generó que se perdiera la garantía de la obra, un alteo que demandó una inversión de 170 millones de pesos aportados por las arcas provinciales.

Alteo.

El convenio entre la Provincia y Vialidad Nacional autorizó a la primera a intervenir con una obra sobre una ruta nacional. El artículo Quinto inciso C del acuerdo estableció que «la Dirección Provincial de Vialidad se eximirá de responsabilidad respecto del período de garantía, concerniente a la calzada de rodamiento, si la Dirección Nacional de Vialidad, transcurrido 60 días, de ejecutada, no ejecuta la última capa de C.A. de 5 centímetros de espesor».

La transferencia provisoria comprendía el traspaso de terrenos de obra, alcantarillas, obras conexas y todo lo allí adherido al suelo dentro de la zona de camino, en el estado en el que se encontraban. Ante la posibilidad de «aislamiento» por el exceso de agua y el deterioro del camino, la Provincia tomó a su cargo la ejecución de la obra de alteo de la rasante.

«Técnicamente la obra, en el paquete estructural, no termina donde está. Falta una capa más de 5 centímetros de mezcla. Nosotros hicimos la base de tosca y una primer base de mezcla asfáltica caliente que es lo que hoy se puede ver y transitar», habían advertido desde Vialidad Provincial a este diario, en una nota realizada en marzo de 2019.

Larga cola.

«Reclamamos a Nación lo que está faltando» porque «no ejecutaron la última etapa. Y se cayó la garantía de la obra. Ellos tenían un plazo de dos meses después de que ejecutamos la obra, para realizar la carpeta de rodamiento de 5 centímetros que es el descalce que tienen los cordones, como puede observar quien transite por la zona», habían explicado.

Algo más de dos años después, ya con otro gobierno en la Casa Rosada, los trabajos sorprendieron a más de un automovilista que ayer debió hacer una larga cola sobre la ruta, ya sea al norte o al sur del Bajo, para esperar que los banderilleros les dieran la autorización de tránsito por el único carril habilitado.

Fuente:La Arena