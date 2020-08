Santiago Oporto pudo regresar a La Pampa y en los próximos días, cuarentena mediante, podrá reencontrarse con su familia.

Luego de varias gestiones y pedidos, finalmente Oporto fue autorizado para viajar desde Cutral Co (Neuquén) a la localidad de La Humada (La Pampa) para poder ver a su familia, su pareja y el bebé de 10 meses.

La jueza de Paz de La Humada junto a las autoridades municipales y policiales gestionaron las autorizaciones para que pueda viajar a La Pampa. El joven arribó el miércoles pasado a La Humada y actualmente está cumpliendo con la cuarentena estipulada por protocolo, al provenir de otra provincia.

El joven había realizado un desesperado pedido a través de las redes sociales, que rápidamente se viralizó: “Hola, mi nombre es Santiago Oporto, te comento mi situación, me gustaría recibir ayuda o lo que sea.. hace 7 meses que no veo a mi hijo, el cual tan solo tiene 10 meses… desde que empezó todo esto mi señora Daiana Aguilar, quien vive en La Pampa (La Humada), se fue a vivir allá”.

Contó que “nosotros vivíamos en La Humada. Nos vinimos para Cutral Co, ya que yo conseguí trabajo acá, el cual me arriesgué a renunciar para poder volver a verlos. Y apenas comenzó esto, ella se volvió a La Humada y yo me quedé acá en Cutral Co para seguir trabajando. Hace un mes conseguí un auto para poder viajar. Viajé con todos los papeles en regla y permiso, pero en 25 de Mayo no me dejaron ingresar. Me pedían el permiso provincial y además me tenía que pagar el aislamiento por no tener domicilio en La Pampa y yo había pedido unos días en el trabajo y no tenía la plata suficiente ni los días. Ahora yo renuncié a mi trabajo. Estoy desesperado por ver a mi hijo. Yo creo que quien sea padre me debe entender. Ahora tengo mi moto para viajar, pero necesito los permisos y demás”, había comentado el joven.

Santiago fue autorizado a viajar, y ahora espera pacientemente que se cumplan los días de cuarentena para poder reencontrarse con su familia. y en los próximos días, cuarentena mediante, podrá reencontrarse con su familia. Luego de varias gestiones y pedidos, finalmente Oporto fue autorizado para viajar desde Cutral Co (Neuquén) a la localidad de La Humada (La Pampa) para poder ver a su familia, su pareja y el bebé de 10 meses.

Fuente: El Diario