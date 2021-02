Durante la pandemia se acrecentó notablemente la morosidad en la Cospec Ltda de Eduardo Castex, donde actualmente hay 540 asociados que adeudan más de cuatro recibos, sobre un total de 4.700 asociados. «La pandemia complicó toda la situación de morosidad, porque incluso tenemos asociados que desde el mes de abril del año pasado no han pagado la facturación. Obviamente que son montos muy significativos y ahora durante el mes de febrero pueden hacer planes de pago con el monto que pueda abonar cada asociado por mes», relató el gerente de la entidad solidaria castense, Pedro Bobillo.

«Se incrementó la morosidad y hay mucha gente que desde marzo que comenzó la pandemia no abonó los servicios que presta la Cospec Ltda. Esta situación la padecen todas las cooperativas pampeanas. Ahora Fepamco y el gobierno de La Pampa llegaron a un acuerdo para refinanciar esas deudas y que se pueden pagar en 12 cuotas sin intereses», explicó

Bobillo.

El gerente de la Cospec Ltda destacó el acompañamiento del gobierno provincial para refinanciar las deudas de los asociados afectados por la crisis económica que provocó la pandemia de la Covid-19. El acuerdo entre el gobernador Sergio Ziliotto y los dirigentes de Fepamco establece postergar los cortes de energía eléctrica por deuda hasta marzo, y se instrumentará un plan de pago en 12 cuotas a tasa 0, donde el Estado se hará cargo del costo financiero que provoca el plan sin interés.

«La Cospec se adhirió a ese plan de pago para que los asociados puedan regularizar sus deudas y durante febrero pueden acogerse a planes de pagos para cancelar las deudas en 12 cuotas sin interes», destacó. Pero, además resaltó que los integrantes del Consejo de Administración de la Cospec Ltda «entendieron que quizás hay gente que no puede pagar

en 12 cuotas una deuda que viene desde abril del año pasado, por lo cual se implementaron planes de pagos en 24 y 36 cuotas con intereses muy bajos, para ofrecer más alternativas que les permita cancelar esa morosidad», detalló.

Cargo por potencia.

«Las cooperativas atravesamos una situación difícil porque el cuadro tarifario esta congelado desde septiembre de 2019 y en ese lapso aumentaron las cargas salariales y también los insumos», resaltó Bobillo.

En las últimas jornadas hubo quejas de los asociados castenses porque en el recibo de la Cospec se incluyó el ítem Cargo de Potencia. Bobillo explicó que ese ítems lo estableció la Administración Provincial de Energía (APE), y lo cobran todas las cooperativas pampeanas. «Se aplicó después de la conformación de una comisión donde participaron dirigentes de Fepamco y funcionarios del gobierno provincial para estudiar el cuadro tarifario, después que se congelaron las tarifas en septiembre de 2019», recordó.

El Cargo por Potencia se cobra de acuerdo a los consumos que tengan los usuarios Residenciales, Comerciales y/o Rurales. La variaciones se marca en los consumos que oscilan hasta 500 Kw, entre 500 y 700 Kw, de 700 a 1400 Kw y quienes consumen más de 1400 Kw. «Quienes menos consumen pagan menos. Una vivienda que consume más de 700 Kw debería tener un poder adquisitivo alto y paga más en el Cargo por Potencia», explicó.

«La Cospec no puede cobrar por encima de las tarifas que estable el ente regulador que es la APE. Las facturas de todas las cooperativas tienen el mismo formato porque así lo estableció APE y se pueden comparar los costos de los Kw con el costo que establece la APE. Es mentira que la Cospec cobra más que el resto de las cooperativas, sucede que el recibo de la Cospec tiene 10 servicios, porque incluye energía eléctrica, pero también Agua Tratada, Servicios de Cloacas, Servicios Sociales, Alumbrado Público y otros más», detalló.

Fuente:La Arena