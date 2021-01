Luego de una semana con varias criticas, el médico Jorge Jorja se hizo cargo este lunes -formalmente- de la dirección del Hospital “Segundo Taladriz” con asiento en la localidad de Toay. “El desafío es volver a la presencialidad”, dijo ayer en una entrevista con este medio,

“Estoy informalmente a cargo, pero mañana (por hoy) ya me hago cargo desde lo formal…de todos modos este fin de semana ya estuvimos trabajando acá”, aclaró.

“Estar a cargo de este hospital es un gran desafío, si bien yo estuve a cargo de un centro de salud en la cordillera de Neuquén no es lo mismo. La verdad es que no es solo un desafío sino un orgullo porque además Toay es la ciudad donde vivo”, sostuvo.

Jorga es cordobés, pero hace 26 años que está radicado en La Pampa. Es médico generalista y en diagnóstico por imagen.

– ¿Cómo encontró el hospital de Toay, porque hubo unas quejas en los últimos días?

– Estructuralmente es un hospital casi nuevo, con todos los espacios casi nuevos, que fue remodelado hace unos cinco años. Estructuralmente está bien, lo que si es que estamos en una situación tan diferente con todo esto de la pandemia que los hospitales como se los pensaba antes hay que repensarlos. Ahora con un nicho nuevo donde las personas que asisten no se pueden juntar ni estar encimados unos con otros. Creo que ese es en principio un gran desafío para ir abriendo de apoco la atención presencial.

– ¿Y en cuanto al recurso humano cómo está?

– Está muy bien, es un hospital que tiene 12 médicos. Entre ellos hay tres pediatras, siete médicos generalistas y un clínico y una ginecóloga. Con especialidades todos. Con presencia permanente de nutricionistas, kinesiólogos, bioquímicos, odontólogos, técnico de rayos, cardiólogo, oftalmólogo, traumatólogo, neurólogo, endocrinólogo, etc…un grupo muy completo que está a la altura de la atención de se brinda en el Hospital Lucio Molas.

– Las críticas obedecieron a la atención, sobre todo. ¿Ese es un punto a mejorar?

– Las críticas vinieron de gente disconforme, y está bien que lo hagan…porque a veces esas cosas nos hacen abrir los ojos. Creo que las críticas van a seguir por un tiempo porque no nos va a hacer fácil salir de la atención virtual, sobre todo en este momento donde estamos teniendo un pico de contagios de coronavirus. Y creo que vamos a poder pasar a la presencialidad de manera paulatina. Por otro lado, tenemos a mucha gente abocada el seguimiento de los casos positivos. Hoy en Toay estamos teniendo 140 casos activos, con lo cual se está haciendo un seguimiento diario importante. Tenemos más de 1.000 contactos estrechos con gente trabajando permanentemente en eso. Además de los hisopados que se hacen de manera cotidiana. A veces hay pequeñas cosas que hay que cambiar, y a veces tienen que ver con el trato con el usuario del hospital. Mejorar todo eso de la mejor manera posible. Ahora vamos a tener dos médicos de guardia durante los fines de semana, uno por 24 horas y el otro por 12 horas. El objetivo es poder dar una buena respuesta desde este lugar. Hablar con el personal de enfermería para ver cuál es la situación y hacer que enfermería también sea una puerta de entrada importante al sistema de Salud. Ponerla en el lugar que tiene que estar. Así que la idea es esa. Y además descentralizar un poco, por ejemplo, la idea es hablar con la municipalidad para encontrar espacios de atención fuera del hospital. Que la atención primaria de la Salud no sea solo en el hospital.

– ¿Le tocó vacunarse? ¿Cómo le fue con eso?

– Si, me vacuné y no tuve ningún síntoma. Solamente el 1% de la población vacunada ha tenido algún dolor de cabeza o alguna pequeña molestia, pero ha sido leve. Creo que con el tema de la vacuna se quiso meter miedo y se ha politizado en el mal sentido. Está recontra probado que la vacunación es el médico más eficaz para controlar las enfermedades. Se ha politizado desde la peor faceta. Se dice que no sirve porque es rusa, cuando usa la misma proteína que las otras vacunas. Nadie entiende nada, pero se encargan de hacer una campaña bien sucia.

– ¿Cómo ve la situación del coronavirus con el nuevo brote de contagios?

– Veo que estamos subidos en una ola en este momento, con un importante aumento de casos en los últimos días, pero también con más testeos. Creo que todo es parte de la ola esta que vino. Creo que estamos pasando por una situación parecida como la que le ocurrió a Europa en el verano, donde aumenta el contacto entre las personas. Claramente el tema no tiene que ver con la apertura de fronteras sino con la falta de cuidados personales y la falta de responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos. Me parece que no hemos tomado conciencia de que este virus vino para quedarse y hay que acomodar las instituciones sanitarias para esta eventualidad.

– ¿Cuál es el principal objetivo de su nueva gestión?

– Lo más cercano es comenzar con lo que estamos haciendo, que es con el seguimiento de un equipo importante de médicos a los pacientes positivos, porque la positividad hace que aumenten los riesgos de otras enfermedades…con eso ya arrancamos el 31. Y a corto plazo viendo como salimos de la atención virtual hacia la atención presencial de los pacientes. Es todo un desafío porque tenemos que evitar que la gente se contagie, tanto los usuarios del hospital como nuestro personal. Tengo un recurso humano de excelencia, todos formados en residencias de la provincia, con un servicio de internación también de primer nivel. Estamos en condiciones de brindar los mismos servicios que el Hospital Molas en internación de baja y media, con una proyección de crecimiento exponencial trabajando con conjunto con el ministerio y con la municipalidad.

