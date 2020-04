El presidente de la unidad básica del PJ en Villa Alonso, Oscar Christensen, salió con los tapones de punta contra el diputado del PRO que le dio consejos al presidente para que no agrande la grieta.

«Cuando la memoria es selectiva y la hipocresía se potencia, hay personas que se pueden calificar como ingenuos, ignorantes o malvados; y este parece ser el caso del diputado Martin Ardohain, presidente del bloque de diputados provinciales del PRO», dijo Christensen.

«No creo que sea ingenuo, dudo que sea ignorante y casi estoy seguro que hay un fuerte sentimiento maléfico en las declaraciones, mejor dicho en su alegato realizado en el recinto de la Cámara de Diputados de La Pampa cuando se trató el fondo solidario y la ampliación de facultades del Poder Ejecutivo para combatir la pandemia del coronavirus», le reprochó.

«El diputado Ardohain ‘aconsejó’ al presidente Fernández que no profundice la grieta y marcó como error, agradecer la actitud solidaria de un dirigente gremial al que catalogó como un ciudadano ‘multiprocesado’; pero su memoria selectiva no recuerda que su jefe político, referente nacional y ex presidente asumió la presidencia argentina procesado en más de doscientas causas, que varios de los funcionarios nacionales durante la gestión macrista cargaban sobre sus hombros causas penales por delitos comunes, tal el caso del ex ministro de agricultura Miguel Etchevehere procesado por lavado de dinero y evasión impositiva al asumir sus funciones»; refrescó.

Le recuerda otros numerosos hechos de corrupción del macrismo y sus dirigentes y le dice: «el alegato del diputado Ardohain en la sesión de la Cámara de Diputados solo es comparable a la moraleja del ‘pastorcito mentiroso’, así es la poca credibilidad que tienen los dirigentes del PRO luego de tantas mentiras».

«La indignación que provoca el diputado Ardohain con sus palabras y la hipocresía que demuestra al pretender dar ‘consejos’ al Presidente sobre no profundizar la grieta se contrapone con las políticas aviesas, interesadas y desestabilizadoras de su partido a nivel nacional», completa y alude al llamado a un “cacerolazo” en contra de los políticos, «la exacerbación del odio por los que piensan distinto, la profundización del anti peronismo y el extremo de negar el aplauso que se hace diariamente para agradecer a quienes nos cuidan, y a todos los servidores públicos que combaten la pandemia en la primera línea».

Fuente: El Diario