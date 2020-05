La irrupción de las miradas feministas en la comunicación impuso la costumbre de discutir públicamente las prácticas periodísticas en torno a los abordajes y tratamientos de los casos de violencia machista. Hay que verle a esto el costado saludable, porque además de complejizar el oficio, visibiliza debates que son fundamentales para la transformación cultural.

Producir información, material genuino, trae aparejada la posibilidad de errarle. Sin embargo, quienes nos formamos intensamente reducimos ese riesgo. Seguramente es mucho más simple copiar y pegar el trabajo de otrxs.

A propósito de un artículo informativo que fue publicado en Radio Kermés, en el que se denunció el uso indebido de la imagen de una mujer en un sitio pornográfico, hay varios puntos a desarrollar. Sobre todo, teniendo en cuenta que fue repudiado por algunas compañeras feministas.

Un punto que me parece importante acordar, es que no todo ejercicio profesional disruptivo se reduce a la mala leche o a la ignorancia, estadío humano al que tampoco hay que tenerle miedo. En Radio Kermés, las posibilidades concretas de abordar y dar tratamiento a una noticia se evalúan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, atendiendo los protocolos, aplicando los criterios para prevenir la revictimización y vulneración de derechos. Esto, sin descuidar que aquello que se está contando es una noticia y, en consecuencia, debe tener información, datos, fuentes.

Hacer periodismo, comunicación, no es lo mismo que hacer protocolos para el ejercicio periodístico. Un protocolo genera medidas poblacionales, es sustrato del oficio. Desde ya, defiendo la importancia de los protocolos, con los que trabajamos habitualmente como equipo, a partir de las recomendaciones hechas por expertas. En ese sentido, los protocolos de abordaje periodísticos producidos por la Red de Periodistas con Visión de Género, la Red Par y la Defensoría del Público son material de consulta permanente. Sin embargo, personalmente, considero que ningún manual, norma o ley es de aplicación absoluta. No se ejerce un periodismo feminista como quien va a una iglesia, los protocolos no son la biblia y el feminismo no es una religión.

Volviendo a la publicación que generó rechazo, es fundamental establecer que fue consensuada por un equipo de trabajo, que fue solicitada por la propia afectada y su acompañante solidaria, quien además es una familiar directa y militante feminista. Que primero las asesoramos para que hicieran la denuncia, razón por la cual nos comunicamos con la titular de la Secretaria de la Mujer, quien propició que la joven fuera atendida en la Unidad Funcional de Género en ese mismo momento. Nos referimos a las 22:00 hs. del día sábado. La mujer había intentado comunicarse con la Comisaría, sin resultados hasta esa intervención. Ya frente al Oficial que les tomó la denuncia, consultaron si resultaba perjudicial hacer públicos los hechos. En esas circunstancias, ellas mismas autorizaron la publicación, después de leerla.

Radio Kermés no publicó la identidad de la mujer, no linkeó el sitio que alojaba las imágenes, no publicó las fotos subidas a la página pornográfica, que eran fotos publicadas en los perfiles sociales de la víctima.

El artículo se publicó en la sección violencia de género, ya que consideramos que la conducta desplegada por el usuario del sitio pornográfico no solo viola el derecho a la imagen, protegido en los artículos 52 y 53 del Código Civil y Comercial, sino que constituye el supuesto de violencia simbólica previsto en la ley 26.485.

Publicamos la identificación del usuario, con el consentimiento de la afectada, quien pretendió alertar a otras mujeres de estas prácticas.

Luego de eso, nos mantuvimos en contacto hasta el día de la fecha.

Radio Kermés asumió la responsabilidad y tomó la decisión política de informar conforme el pleno deseo y consentimiento de la titular del derecho vulnerado. Una mujer adulta, capaz de asumir el impacto eventual. Esto abre otra discusión: ¿cuándo es válido el consentimiento de una mujer a la hora de hacer públicos los hechos que la tuvieron como víctima? ¿De qué modo se plasma ese consentimiento en el ejercicio concreto?

El uso indebido de las imágenes subidas en redes sociales no se produce únicamente en páginas pornográficas. Habitualmente, los medios de comunicación toman sin permiso fotos de los perfiles virtuales a la hora de cubrir hechos de violencia de género. La legislación es clara al respecto: la imagen es un derecho personalísimo del que solo puede disponer su titular a través de su consentimiento expreso e indubitable. Es decir, el hecho de que estén publicadas no las hace públicas y menos de uso público.

La violencia mediática está caracterizada en la ley de 26485 de protección integral a las mujeres. Sostiene que es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

Radio Kermés no llevó a cabo ninguna de las acciones descritas en la ley. Por el contrario, desarrolló una escucha atenta a las necesidades de la mujer que padeció la violencia, tomó los recaudos necesarios, puso en segundo plano la publicación de los hechos y asumió una comunicación feminista que mostró a una sujeta de derecho.

Por Cintia Alcaraz

Fuente: Radio Kermes