El jefe de Policía, Roberto Ayala, dijo que los uniformados de la Secciona Segunda dieron una versión «totalmente distinta» de los detenidos que denunciaron apremios y aseguraron que tuvieron que «intervenir» porque el domingo a la noche hubo un «incidente» entre los alojados en esa dependencia policial. Familiares y presos habían denunciado una golpiza y apremios contra los diez detenidos, entre ellos una persona que estuvo detenida durante dos horas por haber violado la cuarentena impuesta para prevenir el coronavirus.

A pesar de la denuncia, ni los policías involucrados en la denuncia ni los presos denunciantes fueron trasladados de la Seccional de la zona norte de la capital pampeana.

El jefe de Policía de La Pampa contó que el lunes por la mañana se presentó en la Seccional Segunda de Santa Rosa ante la denuncia de apremios ilegales ocurridos el domingo por la noche que trascendió en los medios.

Dijo que se entrevistó con el jefe de la Seccional, Diego Rolando, quien le brindó un informe en base a la información que le dieron los agentes que estaban presentes en la comisaría en el momento del hecho. Ese informe, por escrito, fue recibido en Jefatura el lunes por la tarde, y trasladado a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

“Da cuenta de un incidente que ocurrió en el sector de alojamiento de los detenidos. No me voy a referir a detalles porque es momento de investigación por el momento y porque tengo que resolver en el sumario administrativo”, le dijo a El Diario.

De todos modos, Ayala anticipó que “la versión del personal de guardia es que hubo un incidente entre detenidos, totalmente distinta a la que dan los detenidos o sus familiares”.

“Hubo un incidente entre detenidos. Por eso intervino personal de guardia”, insistió.

Ayala dijo que el jefe de la seccional “se ocupó” de hablar con los detenidos que denunciaron los apremios.

–¿Cuál es la situación de los agentes policiales? ¿Fueron desplazados de la Segunda? –se le consultó.

-La situación es la misma hasta ahora. Continúan en la comisaría.

-¿Y los detenidos fueron cambiados de lugar?

-También continúan en la Seccional.

-¿Uno de los denunciantes es un demorado por violar la cuarentena?

-Sí. Detenido por violar el aislamiento, se fue en libertad. Estuvo dos horas en el sector. No junto con los detenidos. Sí en el mismo sector.

Ayala consideró que la denuncia de General Pico –baleado en la cara en el Malvinas- y el detenido en General Acha que apareció golpeado y pelea por su vida “son hechos aislados que están siendo investigados” por la justicia.

El jefe policial aseguró que la mayor cantidad de detenidos y demorados por el control de la cuarentena ante la pandemia del coronavirus no generó más tensión en los lugares de detención. “No hay inconvenientes, se han registrado hechos puntuales. No ha habido incidentes en los procedimientos a pesar de la gran cantidad de detenciones que se produjeron en la provincia”, remarcó. “Se ha multiplicado la cantidad de demoras. Pero no hemos tenido mayores incidentes”, señaló.

Finalmente, Ayala informó que hay 100 efectivos con licencia por pertenecer a grupos de riesgo de contagio ante el coronavirus, sobre una fuerza policial de 2.600 activos y 400 retirados convocados a trabajar. “No es significativo, suele haber más ausencias por licencias comunes”, concluyó.

La denuncia

Familiares de detenidos denunciaron el lunes por la mañana que el domingo por la noche efectivos de la Seccional Segunda de Policía de Santa Rosa golpearon a los 10 defendidos que había. Uno de ellos era un ciudadano demorado por violar la cuarentena.

Según relataron, a las 23:30 “una docena de policías ingresó y comenzó a golpearlos. Les dieron patadas, culatazos de escopeta y golpes de puño”, relataron.

En la comisaría del norte de la ciudad había anoche 10 presos: 9 de la población estable y 1 que había ingresado por violar la cuarentena obligatoria.

“Al pibe ese, que estuvo dos horas, lo mataron a golpes. Se fue todo moreteado, incluso, de uno ido no escuchaba nada”, dijo una mujer que tiene a un familiar detenido.

“Uno de los detenidos esta mañana se levantó orinando sangre de los golpes que les dieron. Pedimos que venga un médico independiente porque con el médico forense se arreglan y tapan todo”, dijo otra mujer.

“A otro detenido lo agarraron a cintazos como si fueran esclavos. La guardia estaba zarpada de drogas. Lo que pasó acá fue en la época de los militares, no ahora”, acusaron.

Uno de los familiares contó que a uno de los detenidos, que lleva dos meses preso, “una vez lo picanearon, le enchufaron un cable en el dedo”.

Al joven que detuvieron por violar la cuarentena “lo golpearon con todo. Le pegaron en un oído y ahora no escucha nada. El pibe ingresó 2 horas por violar la cuarentena y lo reventaron a palos”, relataron