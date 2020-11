Fue una respuesta a los ataques y descalificaciones de ‘anticuarentenas’ y ‘antiperonistas’.

En el sitio «AbranLa Pampa» hubo cientos de réplicas al Gobierno por la pulseada política que se instaló contra el reclamo de los pampeanos y habitantes de otros lugares que piden libre circulación en la provincia.

Hubo quienes ratificaron los argumentos de por qué se sumaron al grupo y consideraron que a esta altura de la pandemia debe volver la libre circulación.

La Pampa y Formosa son las única dos provincias que mantienen exigencias de cuarentena, para salir y regresar a quienes deben realizar trámites o ver a sus familiares.

El grupo #AbranLaPampa no paró de crecer, a pesar de los últimos anuncios gubernamentales relacionados con la apertura de fronteras.

Quienes lograron permisos y regresaron, subieron las fotos de los encuentros con sus familiares (situaciones celebradas en el grupo), pero además expresaron que seguirán reclamando por los que aún tienen que lograr ese objetivo: ver a los suyos.

Schmerko Cledou -reside en Bahía Blanca- agradeció formar parte del grupo #AbranLaPampa. “Estuve viendo las odiseas y penurias que mucha gente está pasando, no hay siquiera empatía por los casos graves”, afirmó.

Después replicó: “No soy anticuarentena. Soy el primero que está a favor de que una cuarentena estricta para parar la circulación del virus, soy peroncho, valga la aclaración, pero hay una cosa que no he perdido, tengo sentido común, empatía, sensibilidad social y razonamiento”.

Explicó que que “desde el 16 de marzo que no puedo entrar en La Pampa, hubo la cuarentena dura, mal o bien, pero la cumplí a rajatabla como todos lo hicimos, estuve aislado por contacto estrecho 14 días. El virus me pegó varias veces en el travesaño. Se me murieron dos amigos de 50 años por el virus”.

«Me cuido como nadie porque soy de riesgo por problemas respiratorios, a pesar de ser, si se quiere, pro cuarentena tengo que trabajar todos los días para sobrevivir, tanto el aislamiento como la cuarentena me detonaron, pero todo tiene un límite y un sentido”, subrayó el pampeano.

Dijo que ”el 16 de marzo estuve por última vez en mi casa en Jacinto Arauz, deje pasar el tiempo hasta que en un momento razonable comencé a pedir permisos para volver a ver mis bienes, saque permisos nacionales de fuerza mayor para en primer termino retirar mi DNI del registro civil , ya que en el mes de marzo hice el cambio allí y en segundo lugar para ver mi casa, lo que no me insumiría más de una hora: me lo denegaron, encontrándome en la caminera de ruta 35”.

El pampeano aseguró que “me expulsaron por no tener autorización para estar en ella, actitud delictiva de la policía de la provincia, habiendo desafiado en el lugar ‘al jefe que dio esa orden’ conforme las directivas de «arriba», el cual hasta hoy no dio la cara”.

Relató que “hablé con Epidemiologia, me estigmatizaron por que tuve que contarles si había sido portador del virus en algún momento. Les ofrecí un protocolo de bioseguridad consistente en entrar por un camino rural (solo) y meterme en mi casa sin tener contacto con nadie, siendo la única opción hacer cuarentena por 14 días en un lugar de Santa Rosa a mi cargo”.

Aseguró que habló con la secretaria privada del Gobernador, con el ministerio de Seguridad y con la Municipalidad. “En definitiva tuve que retrotraer mi domicilio es decir hacer nuevamente el cambio al lugar anterior en Bahía Blanca dado que tampoco me dejaron entrar a renovar mi licencia de conductor que se había vencido a los 90 días del cambio anterior”, afirmó.

Schmerko Cledou también dijo: “no se mucho de derecho pero lo poco que en algún momento he aprendido me permite inferir que la autoridad administrativa de la provincia ha violentado mis derechos de libre transito, de disponer de mis bienes, de trabajar, de fijar domicilio en donde se me ocurra, de disponer de mi DNI, de disponer de mi licencia de conducir”.

Contó que “tomaron conocimiento de mi situación, me contestaron siempre con requisitos incumplibles hasta que les notifique que iba a iniciar acciones legales y allí se termino la comunicación por el link gobierno abierto. A esta altura además ya se me ha ocasionado un daño económico irreparable dado que al no poder mantener mi domicilio y domiciliarme en La Pampa no he podido acceder a beneficios que me corresponden por ley de la Nación”.

“En fin aun sigo aguardando que estos personajes sean iluminados con empatía y sentido común, hasta ahora es lo que hay”, señaló.

La profesora de Historia y docente de la UNLPam, Celia Jacob replicó las descalificaciones al grupo #AbraLaPampa. “Acá no se trata de si somos peronistas o antiperonistas…. lo de anticuarentena ni se lo contesto porque soy una persona que siempre se desenvuelve en el marco de las normas. Soy profesora, enseño ciudadanía y suelo ir a tono con mis enseñanzas”, remarcó respondiendo al gobernador Sergio Ziliotto.

“Acá se trata de libertades, de derechos… No estamos pidiendo nada fuera de la ley, lo estamos haciendo a través de una red social porque justamente cumplimos normas. Como ciudadana espero ser gobernada por alguien empático, de mente abierta e inteligente”, dijo Jacob.

“Indudablemente la historia, que es mi pasión y que conozco bastante bien por mi formación, me demuestra que hay situaciones que se repiten y que el sistema democrático que lo puso en el poder hoy está siendo vulnerado por sus decisiones. Aunque no le importe, hoy somos más de 20.000, a mi me honra! ver a tanta gente sumándose solidariamente, con empatía, pensando en el otro, respondiendo inquietudes, me honra que estemos aquí por nuestros afectos, por los que queremos y no por política, nada mas lejos de lo que nos une… se que no lo va a entender”, expresó Jacob.

Sabra Gómez Nicolás respondió: “¿antiperonistas y anticuarentenas hay acá? Es una vergüenza que se nos desacredite detrás de un rótulo. Me importa muy poco su política de fondo. Están atentando contra las libertades individuales, estamos preso en la provincia de La Pampa”.

La pampeana Maité Rausch dijo: “soy apolítica y cero anticuarentena. Pero quiero ver a mi gente, mi familia . Cumplí con todo lo necesario a raja tabla. ¿Qué más hay que hacer?. Tantos que van y vienen sin problemas. Quiero hacer las cosas bien como hasta ahora. Deseo de corazón poder viajar a La Pampa y estar con mi gente”.

La figura de Mafalda que también usaron los integrantes de #AbraLaPampa para hacerse escuchar.

Agustina Barrio, una pampeana oriunda de Parera que vive en Córdoba, replicó: “¿qué sería “anti”?, la demostración de contrario o negación?, el prefijo que alude a lo no oficial? O el justificado histórico para ningunear la libertad de expresión?”. Transcurrió su embarazo en soledad y ahora pide ver a sus familiares.

“Porque no está mal que haya diversidad, ni que haya posturas encontradas. Pero cuando hay grieta cada vez más acentuada y como estandarte de una época… el “anti-“, es el prefijo por excelencia que se utiliza para enriquecer la posición polar… fanática.. Necia.. el peor germen de la democracia (como sinónimo de consenso colectivo) y si hay virus, es este, peor que cualquier pandemia”, afirmó Barrio.

“Leí con mucho pesar periódicos de mi provincia natal, apoyando rótulos innecesarios, estigmatizantes (…) Ninguneando la angustia de los pobladores.. ahuyentando al diálogo y creando aún más muros de los ya impuestos en las restricciones territoriales”, aseveró la pampeana Agustina Barrio.

«Podría estar todo una tarde retrucando al mejor estilo argentino los Anti: Anti-libertad, Anti-democracia, Anti-constitucional, Anti-empatía.. Anti-Salud Mental etc, etc. Y hasta puedo cantar un envido si ud. piensa Sr. Gobernador que esto es una mano de truco, porque mi suma excede los 33 y ya me dan 20000”, indicó.

“Pero esto no es un juego, ni es una pulseada. Y sí, es una cuestión de política: de política participativa, democracia y de responsabilidad ciudadana, que vimos todos en el colegio. Le pido como pampeana del mismo equipo, que deje de ensuciar los testimonios, sr. Gobernador.. y escuche”, subrayó Barrio.

“No utilice más los anti- ni en primera persona ni en los medios que tienen como herramienta de poder, cuyo principal objetivo es la desinformación y agrandar la grieta. Escuche!”, reclamó la mujer de Parera.