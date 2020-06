El ministro de Obras Públicas de La Pampa, Juan Ramón «Toti» Garay, destacó las inversiones que anunció el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y afirmó que el Gobierno nacional entendió el abandono que tuvo La Pampa durante el gobierno de Macri.

A su vez, adelantó que se está trabajando en la implementación de un Plan Procrear pampeano y que antes de fin de año el mandatario pampeano, Sergio Ziliotto, va a anunciar un plan de viviendas con fondos provinciales.

«Estamos trabajando en eso», aseguró Garay y comentó que había «fondos provinciales» disponibles, que el gobernador Sergio Ziliotto pensaba ejecutar pero «la pandemia nos atrasó, queríamos largarlo en junio».

De todos modos, anticipó que «antes de fin de año el gobernador va a anunciar alguna obra con fondos propios para ejecución de viviendas». La modalidad, según indicó, va a ser «bajo el típico Fonavi, pero con fondos provinciales».

El funcionario provincial confirmó que continuarán con «el programa ‘Mi Casa’», aunque la iniciativa tendrá «modificaciones en las próximas semanas, que van a ser beneficiosas para los municipios».

A su vez, remarcó que antes se fin de año «vamos a hacer alguna licitación, para dos o tres localidades, de viviendas tipo Fonavi, con fondos provinciales, y después estamos estudiando el Procrear» .

Programa nacional.

En ese sentido, recordó que ahora se lanzó el programa nacional «Argentina Construye», al que adhirió la provincia con la firma del acuerdo que llevó a cabo el gobernador pampeano con la ministra Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. «Es un acuerdo marco, que hay distintas actividades que se pueden incluir, desde soluciones habitacionales pequeñas hasta construcción de viviendas, compre de lotes».

Garay destacó que hay «once posibilidades distintas» y explicó que «es un programa que se va a hacer directamente con los municipios. El gestor tiene que ser el municipio, nosotros pusimos oficinas en el ministerio de Obras Públicas y en el Ipav para atender a los intendentes y darle el aporte técnico necesario para que se presenten los proyectos».

En ese programa están contempladas «soluciones habitacionales» destinadas a la población que, por ejemplo, «le falta la conexión de gas o agua, o el cambio de artefactos de baño, hay distintas líneas para eso».

Reconocimiento a La Pampa.

Por otro lado, Garay opinó sobre la visita de la comitiva nacional, encabezada por el presidente Alberto Fernández, y destacó que «venimos trabajando desde hace un tiempo, desde que tuvimos la primer reunión con el gobernador y el ministro (de Obras Públicas de la Nación) Katopodis en Buenos Aires. Ahí se iniciaron las primeras charlas y logramos que el Gobierno nacional entendiera el planteo del abandono que tenía la provincia con respecto a obras nacionales, en la época del gobierno de Mauricio Macri».

«Siempre nos dijeron que La Pampa estaba dentro de las provincias prioritarias para Nación, por varios motivos», afirmó y mencionó entre ellos «el abandono del gobierno de Macri y la importancia en las elecciones que tuvo el Frejupa a nivel nacional, en ese entonces por un gran trabajo que hizo el ex gobernador Carlos Verna en cuanto a la unidad y el gran trabajo que hizo el gobernador actual en la cámara de diputados, que deslumbró a más de uno».

«Eso hizo que el peronismo de La Pampa haga un gran aporte a la unidad y al triunfo, y ahora lo reconozcan. Por eso las numerosas obras», agregó en relación a los convenios que se firmaron el viernes entre Nación y el Ejecutivo provincial.

«Santa Rosa está devastada».

Con respecto a las obras para Santa Rosa, Garay remarcó que, más allá de los fondos, hay que destacar «la importancia de las obras que se van a ejecutar. Santa Rosa está devastada por donde se lo mire, el sistema cloacal, de agua potable, el sistema pluvial, el pavimento… está explotada».

Su solución, continuó, requiere muchísima inversión «y este es el inicio. En estos acuerdos que firmó Ziliotto con el presidente, estamos hablando de 1200 millones de pesos para Santa Rosa. Quizás no va a alcanzar para todo, pero es un aporte enorme y va a ir solucionando problemas de hace mucho tiempo».

En ese sentido, indicó que continuarán con los trabajos en el sistema cloacal, entre ellos los trabajos en las calles Falucho, San Juan, Neuquen y Chile, que serán financiados por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). Con respecto al sistema pluvial, se realizaran obras en la calle Santa Cruz.

Esto último está contemplado en el convenio que se firmó con el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, «que a través de un aporte que hace el BID de 7 millones de dólares, donde se incluye en Santa Rosa un sector de desagües pluviales».

Garay aclaró que es solo una etapa de obras que requiere esa zona, pero destacó que «es importante, porque hay que iniciar esta obra. Estamos haciendo los proyectos, y va a ser el principio de la solución definitiva de la calle Santa Cruz».

A su vez, el acuerdo también incluye trabajos para General Pico y Macachín, «donde también tienen problemas con los desagües pluviales».

«Micro-pilotes» para el Megaestadio.

Con respecto a la obra del Megaestadio, Garay comentó que actualmente están trabajando dos empresas, una de ellas está «haciendo los micro-pilotes» necesarios para poder colocar el techo. «Resultan de un cálculo estructural nuevo que se hizo en función de estudios de suelo nuevos que verificaron errores en los existentes», explicó el funcionario provincial.

En ese sentido, comentó que se tuvo que modificar la estructura. «Hay que hacer 540 micro-pilotes nuevos en función de este calculo nuevo, pero para colocar el techo se necesitan la colocación de 76», agregó. Para esto, se hizo una contratación directa por razones de urgencia y son los que se están confeccionando, informó el ministro.

«En este momento está ejecutando esa obra como para terminar de colocar el techo. Después hay que hacer una nueva licitación para la refuncionalización, no solo para la terminación interior sino todo lo que acompaña exteriormente», añadió.

El funcionario precisó que «será una decisión del gobernador el momento de la licitación» para esas obras, aunque consideró que «hoy por hoy no es el momento de hacer esa licitación, por la situación que estamos atravesando».

Con respecto a los plazos, señaló que «en el curso del año estaría terminado el techo. No perdemos el sueño de tener en la ciudad un estadio de este tipo, se le puede dar muchísimos usos».

Finalmente, Garay anticipó que también está analizando realizar una licitación pública para vender «toda la estructura que no se utilizó y que está al lado. Hay varias empresas interesadas y se puede recuperar buen dinero, lo que pasa es que nos frenó el tema de la pandemia».

