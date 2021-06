“Se hizo super largo todo, el año pasado se me hizo más llevadero. En este ya estoy más cansada porque es todo lo mismo, pero le pongo la mejor para no decaer”, inició Anita Pellitero la charla con este medio tras una nueva jornada de entrenamiento que se divide así: “Por lo general, entreno lunes, miércoles y viernes doble turno en la pileta, y martes, jueves y sábado hago pileta y gimnasio”.

Tras un 2020 que transcurrió entre el entrenamiento en la pileta de su casa, luego en la de Pico Football, para llegar en agosto nuevamente a Buenos Aires, donde vive, Pellitero explicó que llegar sin competencias encima, canceladas por la pandemia, no es la mejor previa para un Juego Paralímpico: “Para mi es mucho mejor llegar con competencia. El último certamen internacional que tuve fue en septiembre de 2019, el Mundial de Londres (NdR: Donde quedó cuarta), ese fue el último torneo importante que tuvimos. Nos falta ese roce internacional que tanto necesitamos y que lamentablemente no lo tuvimos”.

“Los torneo este año se están haciendo todos, pero nosotros no viajamos por una decisión técnica, para cuidarnos, porque no estamos vacunados por ahora, y así lo decidió el cuerpo técnico”, detalló Anita sobre la actualidad del Seleccionado Argentino de Natación y analizó que, al ver esas competencias se evidencia que el nivel está fuerte, “el que esperaba a pesar del parate, y es un lindo desafío”, destacando a Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Brasil, entre los más fuertes.

– Sobre los estilos de nado, ¿con cuál te sentís más cómoda y con cuál sentís que tenés mejores resultados?

– Por lo general entreno todo crol y espalda, y mi prueba principal son los 100 metros espalda que es en la que más me destaco, me siento cómoda y me da más resultados, ja. En Tokio voy a nadar 100 metros espalda y libre, me siento mucho más cómoda nadando una prueba de 100 que de 50.

– Hace poco, Tomás Palacios habló del “entrenamiento invisible”, dormir y comer, cuando hay que hacerlo, por ejemplo.

– Concuerdo con eso. Yo me dedico pura y exclusivamente a nadar y puedo meterte todos los turnos necesarios, pero si no descanso, no voy a rendir de la misma manera. Lo comprobamos en diferentes torneos. El descanso es fundamental y sin él, los resultados no serían los mismos.

– ¿Tenés miedo o respeto al coronavirus?

– No le tengo miedo, si respeto. En toda la pandemia tuve solo un hisopado, no tuve Covid-19 y de toda la burbuja de entrenamiento, solo una nadadora dio positivo. Ahora no me junto con nadie, solo voy a la casa de mi entrenadora, que es parte de la burbuja. Somos muy cuidadosos.

– Mencionás a Edith Arrispide, tu entrenadora, va a ir con ustedes a Tokio, ¿no?

– Sí, porque además de ser mi entrenadora principal, es Directora Técnica Nacional de la Selección, por suerte para mi, viaja a todos los torneos con nosotros. Tenemos una relación que va más allá de entrenadora-nadadora. Es una madre para mi, acá estoy sola y el año pasado viví 6 meses con ella porque no tenía donde quedarme. Somos muy apasionadas y siempre me apoya.

Ya en el tramo final de su preparación, lo que se viene para la Selección es una competencia en el Parque Roca, en la que se definirá la lista para Tokio 2021. “Las mujeres, salvo que pase algo extraordinario, estamos confirmadas las 3, Daniela Giménez, Nadia Báez y yo”, aclaró tímidamente, pese a todos los resultados que la avalan para ingresar a ese listado sin problemas. Con los varones todavía falta definición, hay 6 plazas para 11 nadadores, explicó Anita, que ya dejó atrás ese arnés con que entrenaba en casa para darle paso a las ganas de salir y nadar en los Juegos Paralímpicos.

