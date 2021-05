“También digamos que no todo el mundo sale. Las chicas realmente han hecho todo un proceso, que es muy difícil”, lanzó el periodista. Sofía Gala coincidió, pero Rincón no quiso dar ese mensaje.

«Pará, pará, no está bueno lo que decís. Sí, todo el mundo puede salir«, afirmó la actriz. Vilouta siguió discutiendo: «Pero no todos salen».

Incómoda con la postura de él, Rincón se puso firme: «No es fácil. ¡Pero todo el mundo puede salir! Porque es contraproducente lo que decís. Hay mucha gente que está del otro lado, que tiene este problema y piensa que no puede salir. Están como estábamos Sofía y yo, hace un tiempo atrás, pensando que no podíamos salir. Muertas de miedo. El mensaje que tenemos que dar como comunicadores sociales es que sí se puede salir».

Sofía Gala, entonces, quiso matizar la discusión: «Igual cada uno tiene su punto de vista. Yo me considero una adicta y lo voy a ser toda la vida, y nosotras tenemos nuestro punto de vista. Está bueno que eduques, pero a mí me pasa algo con eso de que somos comunicadores sociales. Cada uno piensa y dice lo que se le canta. Si él no puede decir lo que piensa…».

Rincón agregó: «Yo doy charlas en centros de rehabilitación a adictos y familiares de adictos». Y Vilouta acotó: «Yo lo respeto porque vos pasaste algo que yo no pasé». «Como una adicta te lo pido, que le digas a los adictos que sí pueden salir. Que el mensaje que expreses es que puedan salir«, insistió Andrea.

«Vos lo pasaste y Sofía también lo pasó, que tiene un punto tal vez más coincidente conmigo. Pero hay gente que no es adicta, que nos está viendo y dice ‘che no es jodido esto, porque entro y salgo», comentó el panelista de Intratables. Y Andy Kusnetzoff cerró: «No está mal lo que dice Paulo: que esté claro que si entrás es muy difícil salir».