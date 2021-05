Al diputado Fernando Iglesias el saludo no le cayó nada bien, y lo expresó en Twitter: «

Ante la agresión, Andrea fue consultada por Nancy Pazos en su programa de radio, y la actriz no se quedó callada. «Zarpadito, Fernando Iglesias. Está gagá, me parece. ‘Mami’, me dijo. ¡’Mami’! Podría ser su hija, hay que decirle. Lo que dijo no tiene absolutamente nada que ver. Se ve que no vio el programa porque lo repetí varias veces. Lo vengo diciendo hace un montón: soy peronista desde la cuna hasta el cajón y la verdad es que fue innecesario el comentario, me pareció como muy misógino. Lo de ‘mami’ fue muchísimo, fue un montón. No soy tu ‘mami’ y podría ser tu hija, un poco de respeto”.