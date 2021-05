Andrea Rincón estuvo invitada junto a Sofía Gala, Paulo Vilouta, CAE y Agustín Rada Aristarán a PH: Podemos Hablar, el programa que Andy Kusnetzoff conduce los sábados en Telefe. En el momento de las consignas con las que se debe dar un paso al frente, la actriz reveló en el punto de encuentro uno de los momentos más difíciles que le tocó travesar durante su adolescencia. La echaron de su casa y estuvo en situación de calle.

«En un momento me echaron de mi casa. Me quedé literalmente en la calle«, empezó relatando la participante de Masterchef Argentina, que confesó que dormía en el banco de una plaza. «Me bañaba en la estación de servicio de enfrente e iba a la escuela«, dijo la actriz en Podemos Hablar.