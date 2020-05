El intendente Perez afirmó que la “recaudación municipal ha bajado considerablemente” ya que fueron 45 días donde no ingresaron fondos a las arcas comunales. No obstante, resaltó que “Anchorena no precisó la asistencia del gobierno provincial para pagar los sueldos de los trabajadores municipales”.

Por otro lado, destacó el acompañamiento del gobierno provincial encabezado por Sergio Ziliotto a su segundo mandato que comenzó el 10 diciembre pasado, donde se impuso por más del 80% de los votos (incluso los tres ediles del concejo deliberante pertenecen al PJ).

En el ámbito social, Anchorena tiene una “buena contención social” que continúa en este contexto de pandemia dónde solamente se requirió “reforzar la asistencia de 4 o 5 familias.”

Con respecto a la cuarentena establecida por el presidente Alberto Fernández, Pérez manifestó que en Anchorena su “desarrollo ha sido normal y que no han existido incidentes.”

Por último, el intendente de Anchorena explicó que los emprendimientos municipales como el frigorífico local, la envasadora de agua y la estación de servicio cumplen una importante inclusión y desarrollo laboral en la localidad.

Fuente: Agencia News