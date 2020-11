Anabella Aguirre es la esposa de Enrique Castillo, quien fuera tripulante del submarino A. R. A. San Juan. Y en la mañana de este jueves estuvo en General Pico ya que en la sesión del Concejo Deliberante se aprobó su pedido de colocar una placa recordatoria de las víctimas de esa tragedia en el Parque de los Caídos.

Aguirre, además, habló en el aire del programa 5XSEMANA respecto a la situación y como viven estos tiempos donde de a poco se van conociendo mas detalles del negligente proceder de la Armada Argentina para con la búsqueda del submarino.

“Los homenajes a uno le llenan el corazón. Queremos que no se pierda la memoria”, indicó al referirse a la jornada de hoy. “Tenemos un apoyo incondicional de la gente”. Sobre esto destacó el hecho de que llevan juntadas 20.000 firmas para que se instaure feriado nacional el 15 de noviembre” (NdR: un 15 de noviembre de 2017 se produjo la desaparición del ARA San Juan).

Anabella, esposa de Enrique Castillo, señaló que “era el único de los 44 que no era submarinista, lo subieron 24 horas antes, era agente de inteligencia”. “No sabía que se tenia que ir”, agregó. “En un ratito cambió todo”, explicó quien también es mamá de la pequeña Lucía.

Acerca del espionaje que sufrieron indicó que “todo este tiempo fue una película”. “Era algo de no creer que nos espíen, como si fuéramos terroristas. Estuve perseguida bastante tiempo”, aseguró.

Al ser consultada por el trabajo de la justicia y sus tiempos en la investigación señaló que “dios quiera que llegue” aunque aclaró que “no creo que suceda”.

En cuanto a los responsables de esta tragedia, no dudó. “Responsable es el estado de turno, tabién los de la Armada que sabían las condiciones en que estaba el submarino y lo sacaron igual y responsabilidad es del pueblo también en no olvidarlo”.

“Desde el presidente (Mauricio Macri) hasta abajo, el Ministro, son responsables”, afirmó.

Acerca del submarino, expresó que «hacía años que esa nave no hacía un viaje de esa índole, no estaba preparado». «Solo el fin de sacarlo a navegar era que el Capitán ascienda en su cargo, fue una cuestión de egos. Y los demás también, por eso son culpables tanto la Armada como el estado”, afirmó.

”Siempre falta algo pero mejor que antes estamos, falta la paz pero de a poco la estamos recuperando”, dijo.

“Hoy, a tres años, no tengo acta de defunción. Por ende no puedo cerrar mi ciclo, ni salir con la nena, ni nada. Lo retrasan, lo retrasan”, indicó con mucho pesar. “Primero eran presuntos fallecidos, eso llevó un año. Después llevó otro año porque no hay cuerpo”, agregó.

Sobre la situación económica por la que atraviesan indicó que aún no cuentan con la pensión que les corresponde. “Se sigue adelante por los chicos, solo por ellos que tienen que seguir viviendo”, destacó en su contacto radial.

Para finalizar indicó que ahora, con el cambio de Gobierno Nacional, la causa parece estar moviéndose mas.

