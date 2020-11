En las últimas semanas, los líderes de los distintos espacios espirituales habían realizado varias manifestaciones reclamándolo. Se permitirán hasta 100 personas en espacios cerrados, teniendo en cuenta las dimensiones, y a 400 en lugares abiertos.

Desde el Comité de Crisis informaron que «integrantes de este espacio se pondrán en contacto con los responsables de las distintas iglesias, a fin de evacuar cualquier duda respecto de la aplicación del protocolo sanitario epidemiológico para la realización de actividades en parroquias, templos y demás lugares de culto».

Requisitos.

Los asistentes deberán concurrir y permanecer en todo momento con elementos de protección personal que cubran la nariz, boca y mentón. Asimismo mantener los ambientes cerrados ventilados en forma permanente y natural, pero no utilizar ventilación mecánica.

Otros requisitos sanitarios es que la iglesia, templo o lugar de culto deberá disponer de una puerta para el ingreso y otra puerta diferente para el egreso de las personas, en todos los casos que sea posible, de modo de armar un circuito para evitar entrecruzamientos. En la puerta de entrada habrá una persona que controlará el número de ingresantes y le colocará alcohol en gel al 70 por ciento, o alcohol diluido en agua al 70 por ciento a los ingresantes que vaya autorizando.

El personal de la iglesia, templo o lugar de culto colocará señalizaciones en el suelo y en los bancos para hacer respetar las normas de distanciamiento social. En las iglesias, templos y demás lugares de culto se dispondrán sillas de manera tal que estas mantengan una distancia mínima de 2 metros entre silla y silla y 2 metros entre cada fila de sillas.

Asimismo se dispondrá de solución de agua con alcohol al 70 por ciento o alcohol en gel a la entrada, a la salida y en diferentes lugares de la iglesia, templo o lugar de culto. Cada iglesia, templo o lugar de culto, contará con al menos una persona que se encargue de la sanitización y desinfección del lugar. La misma deberá controlar que se respeten las distancias y se higienice el espacio y los objetos.

En tanto plantearon que «no deben acudir a estas actividades» aquellas personas que presenten dificultad respiratoria, fiebre, tos, dolor muscular, dolor de garganta, rinorrea, diarrea, alteración del olfato o del gusto. Tampoco que hayan viajado a lugares de circulación viral activa fuera de la Provincia, o que hayan estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado de Covid-19 en los últimos 14 días y no tengan el alta sanitaria de esta situación.

Cultos conformes.

Antes de que el Comité de Crisis emitiera su comunicado, tanto la Iglesia «El Lugar Correcto», que tiene como pastor a Jesús López, como la iglesia católica San Juan Bosco, cuyo párroco es José Luis Hidalgo, fueron notificados por el secretario de Culto de la Provincia.

Y ya hay reacciones entre los responsables de los distintos cultos. Uno de ellos, el pastor López, le dijo a Radio Génesis que acepta todas las condiciones.

«La pelea dio sus frutos. Nuestra iglesia tiene más de quinientas personas. Así que haremos dos reuniones al aire libre en las afueras de 25, así no molestamos a los vecinos», adelantó.

¿Docentes resisten?

Otro tema que genera polémica en 25 de Mayo es el de la autorización para, a partir del 1 de diciembre, realizar la entrega de diplomas en forma presencial que hizo el Gobierno provincial a través del decreto 3597/20. Es que los docentes del ámbito primario habrían sentado sus dudas y miedos a participar en forma presencial.

En este sentido, hay que recordar que las definiciones fueron consensuadas y acordadas. Las medidas protocolares señalaron que se permitirán hasta 200 personas en espacios cerrados (una persona cada 6 metros cuadrados) y hasta 400 personas en espacios al aire libre. Por supuesto, respetando siempre el distanciamiento físico entre personas y las medidas generales de protección e higiene a efectos de garantizar actos académicos presenciales cuidados.

No obstante prefijaron que dependerá de las condiciones epidemiológicas generales y de cada localidad en particular. Y que no será obligatorio para las instituciones, y tampoco para la población educativa y ni para las familias.

En las últimas horas, el medio local Radio Génesis reveló que «hay docentes primarios con miedo», por lo que las escuelas habrían optado por realizar los actos de egresados de manera virtual. De la misma manera aseguró que en las últimas horas los padres de los alumnos de 6° grado que egresan de la escuela primaria fueron notificados de que el acto se realizaría de manera virtual, ya que muchos docentes manifestaron su preocupación por el «miedo a contagiarse de Covid-19», lo que genera una lógica incertidumbre.

Fuente:La Arena