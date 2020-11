En medio del lanzamiento de Disney Plus y del divertido cruce que tuvo con Netflix, se viralizó una respuesta de otra plataforma de streaming que también tiene que ver con Argentina. Amazon reafirmó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas con una llamativa respuesta a un usuario.

Uno de los usuarios de Amazon le preguntó a la cuenta oficial de «ayuda» de la plataforma porque no podía ver la Copa de otoño de las naciones de Rugby en una ciudad de las Islas Malvinas (a las que llamó malamente como Falklands). La duda radicó a raíz de que, según su denuncia, no podía ver los partidos de su deporte favorito.

La increíble respuesta de Amazon fue: «¡Hola! Pedimos disculpas, pero al ver tu locación, tú estás en las Falklands Islands (en realidad son Malvinas). La cobertura de la Copa de Rugby otoñal de las naciones es exclusivo para miembros que tiene su base en el Reino Unido. No tenemos los derechos en otros territorios».

hello @AmazonHelp i am trying to watch the rugby autumn nations cup in stanley, falkland islands. please help?

— turkey bobulinski (@make_it_snow) November 14, 2020